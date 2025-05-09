Солдат из роты почётного караула сделал предложение девушке на Параде Победы

Перед началом Парада Победы в Екатеринбурге военнослужащий из роты почётного караула Центрального военного округа сделал своей возлюбленной предложение прямо на глазах у тысяч зрителей. Этот трогательный момент был зафиксирован корреспондентом РИА «Новости».

Илона, приехавшая на парад вместе с мамой, чтобы увидеть своего молодого человека, была приглашена к расчёту роты почётного караула. Её попросили подойти к военнослужащим, и предложили возможность лично поздороваться с молодым человеком до начала церемонии.

После обмена приветствиями солдат, не теряя времени, встал на одно колено и сделал своей избраннице предложение прямо перед лицом участников парада и более трёх тысяч зрителей. Согласие девушки вызвало бурю аплодисментов, которые раздались по площади.

В Параде Победы в Екатеринбурге в этом году принимали участие более двух тысяч военнослужащих. По главной площади города проехало свыше 90 единиц военной техники, включая десятки новых образцов, которые принимали участие в параде впервые.