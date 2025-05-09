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Регион
9 мая, 18:50

Солдат из роты почётного караула сделал предложение девушке на Параде Победы

Помолвка. Фото © freepik

Помолвка. Фото © freepik

Перед началом Парада Победы в Екатеринбурге военнослужащий из роты почётного караула Центрального военного округа сделал своей возлюбленной предложение прямо на глазах у тысяч зрителей. Этот трогательный момент был зафиксирован корреспондентом РИА «Новости».

Илона, приехавшая на парад вместе с мамой, чтобы увидеть своего молодого человека, была приглашена к расчёту роты почётного караула. Её попросили подойти к военнослужащим, и предложили возможность лично поздороваться с молодым человеком до начала церемонии.

После обмена приветствиями солдат, не теряя времени, встал на одно колено и сделал своей избраннице предложение прямо перед лицом участников парада и более трёх тысяч зрителей. Согласие девушки вызвало бурю аплодисментов, которые раздались по площади.

В Параде Победы в Екатеринбурге в этом году принимали участие более двух тысяч военнослужащих. По главной площади города проехало свыше 90 единиц военной техники, включая десятки новых образцов, которые принимали участие в параде впервые.

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100-летний ветеран ВОВ на Т-34 возглавил Парад Победы в Воронеже

Также Life.ru сообщал, что на знаменитой Исаакиевской площади сотрудник полиции, работающий на лошади, сделал предложение своей коллеге. В центре повествования — Александр Малый, 32-летний инспектор кавалерийского взвода специального полицейского полка. В разгар торжеств он решил сделать предложение своей возлюбленной Анне Соколовой, которая также служит в этом подразделении.

Анастасия Никонорова
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