Трогательное видео: Петербургский кавалерист сделал предложение коллеге во время празднования 9 Мая
В Петербурге полицейский сделал предложение коллеге на праздновании 9 Мая
Обложка © Пресс-служба полиции Петербурга
Торжества в честь 80-летия Великой Победы в историческом центре Петербурга подарили горожанам не только парад и концерты, но и трогательную личную историю. Прямо на знаменитой Исаакиевской площади полицейский-кавалерист сделал предложение руки и сердца своей коллеге. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.
Полицейский сделал предложение коллеге на 9 мая. Видео © Пресс-служба полиции Петербурга
Главным героем этой истории стал 32-летний инспектор кавалерийского взвода специального полка полиции Александр Малый. В самом разгаре праздничных мероприятий он решил попросить свою 25-летнюю возлюбленную Анну Соколову, служащую в том же подразделении, стать его женой. Александр опустился на одно колено под взглядами сотен свидетелей.
Этот романтический жест вызвал бурю эмоций не только у сослуживцев пары, но и у многочисленных прохожих. Анна не колебалась со своим решением, на что площадь ответила ликующими возгласами и аплодисментами.
История любви пары началась в 2022 году, когда Анна поступила на службу в тот же кавалерийский взвод. Симпатия возникла сразу, а совместная служба и общие интересы только укрепили отношения, переросшие теперь в решение создать семью.
Замечательный день выдался у этой парочки, а подобающим завершением к нему станет праздничный салют, который ранее анонсировал в некоторых российских городах глава Минобороны России Андрей Белоусов. Его приказ предписывает произвести 30 залпов артиллерийских орудий холостыми выстрелами и запустить фейерверки.