Найдена «Золушка», потерявшая туфельку на Параде Победы в Перми
Сотрудница ГУФСИН Кристина Трутнева потеряла туфельку во время парада в Перми
Кристина Трутнева. Обложка © пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю
9 Мая на параде в честь Дня Победы в Перми одна из участниц марша потеряла туфельку. Она не стала нарушать строй и продолжила шествие без второй пары обуви. Журналисты kp.ru после торжества разыскали «Золушку», которой оказалась 23-летний младший инспектор отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН РФ по Пермскому краю Кристина Трутнева.
Девушка отметила, что принимает участие в параде второй год подряд. По её словам, когда колонна маршировала, кто-то встал ей на ногу сзади, поэтому туфля и слетела. Ей пришлось продолжать движение босиком, хотя было очень холодно и сыро. После прохождения коробки участница парада смогла заняться поисками обуви, ей помогли волонтёры.
«Кто-то из девочек — чтобы укрепить туфли — пользовался скотчем и приматывал их к ноге, а у меня была только резинка», — призналась пермская «Золушка».
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военные в форме времён Великой Отечественной, а также расчёты дружественных государств. Единым строем прошли и 20 Героев РФ – участников СВО. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.