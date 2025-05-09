Найдена «Золушка», потерявшая туфельку на Параде Победы в Перми

9 Мая на параде в честь Дня Победы в Перми одна из участниц марша потеряла туфельку. Она не стала нарушать строй и продолжила шествие без второй пары обуви. Журналисты kp.ru после торжества разыскали «Золушку», которой оказалась 23-летний младший инспектор отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН РФ по Пермскому краю Кристина Трутнева.

Девушка отметила, что принимает участие в параде второй год подряд. По её словам, когда колонна маршировала, кто-то встал ей на ногу сзади, поэтому туфля и слетела. Ей пришлось продолжать движение босиком, хотя было очень холодно и сыро. После прохождения коробки участница парада смогла заняться поисками обуви, ей помогли волонтёры.