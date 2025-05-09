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9 мая, 15:01

100-летний ветеран ВОВ на Т-34 возглавил Парад Победы в Воронеже

День Победы. Фото © Life.ru

День Победы. Фото © Life.ru

В Воронеже ветеран Великой Отечественной войны, 100-летний танкист Николай Борисов стал настоящим героем парада Победы, лично управляя легендарным танком Т-34. Этот трогательный момент ознаменовал собой 80-летие Победы, сообщает РИА «Новости».

Ветеран Николай Борисов. Видео © Правительство Воронежской области/ВКонтакте

В масштабном военном параде приняли участие около двух тысяч человек и 20 единиц техники, как времён ВОВ, так и современные образцы вооружения. Открыл парад легендарный ГАЗ-67. За ним следовал Т-34 под командованием Николая Борисова, гвардии полковника в отставке, который в годы войны подбил 10 вражеских танков и участвовал в ключевых сражениях, включая Курскую дугу. Колонну военной техники дополнили «Катюша», лёгкие танки Т-70 и Т-26.

Наряду с исторической техникой в параде была представлена и современная военная мощь: пусковая установка ЗРК С-300, машины РЭБ «Красуха» и «Москва», обеспечивающие защиту неба Воронежской области в ходе специальной военной операции.

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Ранее известный узбекский оперный певец Хурсанд Шеров в честь празднования 9 Мая преодолел на велосипеде почти 4000 километров, проехав от Ферганской долины через казахские степи до Москвы. На это у него ушло два месяца. По его словам он приехал, чтобы почтить память своих дедов и предков.

Анастасия Никонорова
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