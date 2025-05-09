Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 12:29

«Отдать дань»: 67-летний певец из Узбекистана 2 месяца ехал на велосипеде до Москвы ради Парада Победы

67-летний певец из Узбекистана преодолел 4 тыс. км на велосипеде ради Дня Победы

Популярный узбекский оперный исполнитель Хурсанд Шеров совершил необычное путешествие — 67-летний артист преодолел на велосипеде почти 4 000 километров, чтобы попасть в Москву к 9 Мая. Его маршрут пролегал от Ферганской долины через казахстанские степи до российской столицы. На это у него ушло два месяца.

67-летний певец преодолел на велосипеде почти 4 000 километров, чтобы попасть на Парад Победы. Видео © Life.ru

«Я приехал на двухколёсном велосипеде чтить память своих дедов, предков. Отдать дань на Красной площади — для меня это счастье. Моя победа — я приехал за два месяца», — рассказал артист корреспонденту Life.ru.

Рэпер ST через Life.ru обратился к ветеранам Великой Отечественной
Рэпер ST через Life.ru обратился к ветеранам Великой Отечественной

Ранее Life.ru сообщал, что на трибунах во время парада в честь 80-летия Победы можно было заметить знаменитых зарубежных гостей — кинорежиссёра Эмира Кустурицу и актёра Стивена Сигала. Особое внимание привлёк Оливер Стоун — создатель культового фильма «Лицо со шрамом».

Обложка ©

© Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • День Победы
  • Узбекистан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar