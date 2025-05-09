«Отдать дань»: 67-летний певец из Узбекистана 2 месяца ехал на велосипеде до Москвы ради Парада Победы

Популярный узбекский оперный исполнитель Хурсанд Шеров совершил необычное путешествие — 67-летний артист преодолел на велосипеде почти 4 000 километров, чтобы попасть в Москву к 9 Мая. Его маршрут пролегал от Ферганской долины через казахстанские степи до российской столицы. На это у него ушло два месяца.

67-летний певец преодолел на велосипеде почти 4 000 километров, чтобы попасть на Парад Победы. Видео © Life.ru

«Я приехал на двухколёсном велосипеде чтить память своих дедов, предков. Отдать дань на Красной площади — для меня это счастье. Моя победа — я приехал за два месяца», — рассказал артист корреспонденту Life.ru.