«Отдать дань»: 67-летний певец из Узбекистана 2 месяца ехал на велосипеде до Москвы ради Парада Победы
67-летний певец из Узбекистана преодолел 4 тыс. км на велосипеде ради Дня Победы
Популярный узбекский оперный исполнитель Хурсанд Шеров совершил необычное путешествие — 67-летний артист преодолел на велосипеде почти 4 000 километров, чтобы попасть в Москву к 9 Мая. Его маршрут пролегал от Ферганской долины через казахстанские степи до российской столицы. На это у него ушло два месяца.
67-летний певец преодолел на велосипеде почти 4 000 километров, чтобы попасть на Парад Победы. Видео © Life.ru
«Я приехал на двухколёсном велосипеде чтить память своих дедов, предков. Отдать дань на Красной площади — для меня это счастье. Моя победа — я приехал за два месяца», — рассказал артист корреспонденту Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что на трибунах во время парада в честь 80-летия Победы можно было заметить знаменитых зарубежных гостей — кинорежиссёра Эмира Кустурицу и актёра Стивена Сигала. Особое внимание привлёк Оливер Стоун — создатель культового фильма «Лицо со шрамом».
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