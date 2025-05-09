Рэпер ST через Life.ru обратился к ветеранам Великой Отечественной

Те, кто рассказывают своим детям о значимости Парада Победы, сами погружаются в контекст истории Великой Отечественной войны и ещё больше узнают историю собственной семьи. Об этом рассказал рэпер ST (Александр Степанов), также поблагодаривший ветеранов за совершённый подвиг и пожелав им здоровья.

«Рассказывая ребёнку о значимости этого праздника, о значимости самого Парада, о значимости подвига, ты сам ещё больше углубляешься, ещё больше узнаешь историю своей семьи, в том числе. Поэтому спасибо нашим детям за такую возможность. И вообще, сегодня замечательный праздник. В том году был снег, а в этом — солнце. Ветеранам здоровья, самое главное — здоровья. И большое спасибо вам за тот подвиг, который совершили для того, чтобы мы сегодня жили своей жизнью», — поделился музыкант.