Юный патриот растрогал тысячи россиян, отдав честь парадным расчётам на Красной площади

Маленький Гриша стал одним из самых запоминающихся участников парада на Красной площади. Стоя на трибуне, он торжественно отдавал честь проходящим военным колоннам. После мероприятия мальчик дал интервью корреспонденту Life.ru, в котором пожелал российским военнослужащим успешного выполнения боевых задач.

Юный патриот растрогал тысячи людей, отдав честь парадным расчётам на Красной площади. Видео © Life.ru

«Я им хотел сказать: «Поздравляю с Днём Победы», 80-летием. Желаю вам всего хорошего, чтобы у вас были все достижения, чтобы было всё хорошо», — сказал юный патриот.