Жениху всего 22 года: Актриса Стася Милославская получила предложение руки и сердца

Стася Милославская готовится к свадьбе — её возлюбленный сделал предложение прямо на концерте Валерия Меладзе в Турции. По информации Super.ru, жених 30-летней актрисы вышел на сцену, встал на колено и вручил ей помолвочное кольцо. Не раздумывая, Стася ответила «да».

Видео предложения руки и сердца Стасе Милославский на концерте в Турции. Видео Telegram / Super.ru

Романтический вечер продолжился музыкальным сюрпризом — жених спел дуэтом с самим Меладзе. По данным журналистов, предположительным избранником Милославской стал 22-летний футболист ЦСКА Егор Ушаков.