Жениху всего 22 года: Актриса Стася Милославская получила предложение руки и сердца
Super: Актриса Стася Милославская приняла предложение руки и сердца на концерте
Актриса Стася Милославская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milostasii
Стася Милославская готовится к свадьбе — её возлюбленный сделал предложение прямо на концерте Валерия Меладзе в Турции. По информации Super.ru, жених 30-летней актрисы вышел на сцену, встал на колено и вручил ей помолвочное кольцо. Не раздумывая, Стася ответила «да».
Видео предложения руки и сердца Стасе Милославский на концерте в Турции. Видео Telegram / Super.ru
Романтический вечер продолжился музыкальным сюрпризом — жених спел дуэтом с самим Меладзе. По данным журналистов, предположительным избранником Милославской стал 22-летний футболист ЦСКА Егор Ушаков.
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