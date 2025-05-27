Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей девушке Анастасии

Девушка радостью ответила «Да!» и поцеловала своего будущего мужа. Анисимова поделилась свадебными моментами и обручальным кольцом в своей соцсети. Среди гостей на празднике были Дилара Зинатуллина, Мини Каролина и Gensyxa.

Ранее Life.ru писал, что Павел Деревянко, известный актёр, также сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Зое Фуць, прямо на футбольном поле перед матчем между командами «Динамо» и «Акрон». Павел и Зоя вместе уже пять лет. Артист появился на арене, преклонил колено и произнёс проникновенную речь о своей возлюбленной. После того как он сделал предложение, его избранница ответила согласием. В этот момент ей преподнесли великолепный букет из белых и синих роз.