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27 мая, 16:11

Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей девушке Анастасии

Big Baby Tape и Анастасия Анисимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anisimovaaanastasia

Big Baby Tape и Анастасия Анисимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anisimovaaanastasia

Рэп-исполнитель Big Baby Tape сделал предложение своей избраннице Анастасии Анисимовой. Он произнёс трогательные слова.

«Я хочу чтобы ты стала моей женой. Ты выйдешь за меня?» — сказал музыкант, встав на одно колено.

Big Baby Tape сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Анисимовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anisimovaaanastasia

Девушка радостью ответила «Да!» и поцеловала своего будущего мужа. Анисимова поделилась свадебными моментами и обручальным кольцом в своей соцсети. Среди гостей на празднике были Дилара Зинатуллина, Мини Каролина и Gensyxa.

Рэпера Big Baby Tape ищут приставы после того, как он обманул организаторов концерта
Рэпера Big Baby Tape ищут приставы после того, как он обманул организаторов концерта

Ранее Life.ru писал, что Павел Деревянко, известный актёр, также сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Зое Фуць, прямо на футбольном поле перед матчем между командами «Динамо» и «Акрон». Павел и Зоя вместе уже пять лет. Артист появился на арене, преклонил колено и произнёс проникновенную речь о своей возлюбленной. После того как он сделал предложение, его избранница ответила согласием. В этот момент ей преподнесли великолепный букет из белых и синих роз.

Анастасия Никонорова
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