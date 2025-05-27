Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей девушке Анастасии
Big Baby Tape и Анастасия Анисимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anisimovaaanastasia
Рэп-исполнитель Big Baby Tape сделал предложение своей избраннице Анастасии Анисимовой. Он произнёс трогательные слова.
«Я хочу чтобы ты стала моей женой. Ты выйдешь за меня?» — сказал музыкант, встав на одно колено.
Big Baby Tape сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Анисимовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anisimovaaanastasia
Девушка радостью ответила «Да!» и поцеловала своего будущего мужа. Анисимова поделилась свадебными моментами и обручальным кольцом в своей соцсети. Среди гостей на празднике были Дилара Зинатуллина, Мини Каролина и Gensyxa.
Ранее Life.ru писал, что Павел Деревянко, известный актёр, также сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Зое Фуць, прямо на футбольном поле перед матчем между командами «Динамо» и «Акрон». Павел и Зоя вместе уже пять лет. Артист появился на арене, преклонил колено и произнёс проникновенную речь о своей возлюбленной. После того как он сделал предложение, его избранница ответила согласием. В этот момент ей преподнесли великолепный букет из белых и синих роз.