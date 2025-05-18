«Динамовская семья»: Деревянко сделал предложение возлюбленной перед футбольным матчем
Павел Деревянко сделал предложение Зое Фуць перед матчем «Динамо» — «Акрон»
Павел Деревянко и Зоя Фуць. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pablo_derevyanko
Российский актёр Павел Деревянко сделал предложение своей девушке — 34-летней Зое Фуць — прямо на футбольном поле, перед матчем московского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». 48-летний артист живёт со своей избранницей на протяжении пяти лет.
Предложение руки и сердца от Павла Деревянко. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва
Актёр вышел на арену, встал на колено, произнося трогательную речь о своей избраннице, а после предложения стать его супругой получил согласие от возлюбленной. Девушке тут же вынесли шикарный букет из белых и синих роз.
Кстати, локация для предложения выбрана не случайно, ведь Деревянко является давним болельщиком «Динамо».
Ранее стало известно, что ячейку общества решил создать и другой актёр — известный по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий сделал предложение своей возлюбленной на набережной в Санкт-Петербурге. Девушка сказала «да».