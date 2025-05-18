«Динамовская семья»: Деревянко сделал предложение возлюбленной перед футбольным матчем

Российский актёр Павел Деревянко сделал предложение своей девушке — 34-летней Зое Фуць — прямо на футбольном поле, перед матчем московского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». 48-летний артист живёт со своей избранницей на протяжении пяти лет.

Предложение руки и сердца от Павла Деревянко. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Актёр вышел на арену, встал на колено, произнося трогательную речь о своей избраннице, а после предложения стать его супругой получил согласие от возлюбленной. Девушке тут же вынесли шикарный букет из белых и синих роз.

Кстати, локация для предложения выбрана не случайно, ведь Деревянко является давним болельщиком «Динамо».