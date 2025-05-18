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18 мая, 15:42

«Динамовская семья»: Деревянко сделал предложение возлюбленной перед футбольным матчем

Павел Деревянко сделал предложение Зое Фуць перед матчем «Динамо» — «Акрон»

Павел Деревянко и Зоя Фуць. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pablo_derevyanko

Павел Деревянко и Зоя Фуць. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pablo_derevyanko

Российский актёр Павел Деревянко сделал предложение своей девушке — 34-летней Зое Фуць — прямо на футбольном поле, перед матчем московского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». 48-летний артист живёт со своей избранницей на протяжении пяти лет.

Предложение руки и сердца от Павла Деревянко. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Актёр вышел на арену, встал на колено, произнося трогательную речь о своей избраннице, а после предложения стать его супругой получил согласие от возлюбленной. Девушке тут же вынесли шикарный букет из белых и синих роз.

Кстати, локация для предложения выбрана не случайно, ведь Деревянко является давним болельщиком «Динамо».

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Ранее стало известно, что ячейку общества решил создать и другой актёр — известный по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий сделал предложение своей возлюбленной на набережной в Санкт-Петербурге. Девушка сказала «да».

Ольга Сливченко
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