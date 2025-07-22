«Мажоры из Дубая»: Шокирующие подробности о тех, кто мог искалечить украинскую модель Ковальчук Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли всю в переломах в Дубае, раскрыла имена тех, кто над ней издевался. По её словам, это сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, его друзья и подруги. Что о них известно? 22 июля, 14:30 Кто мог избить модель Ковальчук в Дубае? Раскрыты имена и связи. Коллаж © Life.ru Фото © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu, Ok.ru / Артём Папазов, © VK / Александр Лаптинский

Нападение на модель Ковальчук в Дубае: как всё произошло

Украинская модель и блогерша Мария Ковальчук, едва не погибшая в Дубае, впервые рассказала подробности в интервью Ксении Собчак. По словам девушки, она вовсе не собиралась ни на какие вечеринки, а планировала улететь из Дубая в Таиланд, но опоздала на рейс. По её словам, сидящую в лобби отеля Five Jumeirah Village грустную красотку заприметил молодой человек по имени Артём, выслушавший её и предложивший помощь. Мол, она может остаться у него в номере, а потом его отец на частном джете отправит Ковальчук на острова.

Теперь Мария Ковальчук инвалид. Она передвигается в коляске. Фото © Youtube / Осторожно: Собчак

Решила ли в тот момент модель, что это её судьба, как в нашумевшем фильме «Анора», или между молодыми людьми возникли какие-то иные договорённости, сама Ковальчук так и не пояснила. Парня она до этой встречи уже знала и решила принять предложение «спасителя».

Поначалу в номере всё складывалось благополучно: Артём привёл друзей, было приятное общение, но со временем ситуация изменилась. Парни, по словам модели, пили виски и что-то употребляли, становились всё агрессивней и наконец якобы заявили: «Ты принадлежишь нам, будем делать всё, что захотим».

В итоге у неё отобрали телефон, а одна из присутствующих девушек забрала личные вещи Ковальчук и зачем-то надела её платье. Модель пыталась бежать, ей удалось вырваться из отеля и каким-то образом оказаться на строительной площадке по соседству. Там она почувствовала удар — и следующее воспоминание: она лежит на обочине и просит помощи у водителя проезжавшего мимо автомобиля.

Как рассказала Ковальчук, ей сделали несколько экстренных операций на позвоночнике и черепе, до 17 марта она была на аппарате ИВЛ. Врачи предполагали, что такие травмы характерны для столкновения с машиной или падения с большой высоты. Дорогостоящие процедуры полностью оплатили власти Дубая, не желавшие, по мнению модели, огласки этой истории. В итоге сейчас девушка проходит реабилитацию в Норвегии.

Вечеринка в Дубае: кто, по версии Ковальчук, участвовал в издевательствах

Артём Папазов. Фото © Ok.ru / Артём Папазов

Мария Ковальчук назвала имена людей, с которыми она оказалась в номере 11 марта. По её словам, там находились 28-летний Александр Лаптинский из Белоруссии, 19-летняя Александра Мерцалова, 16-летняя М. из Киева, чей отец занимается бизнесом в Узбекистане. Артёмом якобы оказался Артём Папазов.

Избивали девушку, по её словам, Папазов, Лаптинский и Мерцалова. Последняя после этого ходила в одежде Ковальчук. А подняла тревогу из-за побега Ковальчук украинка М., якобы именно она крикнула Артёму и Александру, что Мария скрылась.

После случившегося, как рассказала онлифанщица, полиция Дубая заключила под стражу Артёма Папазова и Александра Лаптинского, однако в участке они пробыли всего день. Они якобы утверждали в показаниях, что на вечеринку девушка напросилась сама, а они пытались найти беглянку и ей помочь.

Александра Мерцалова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mercal

Артём Папазов: что известно о сыне владельца Cinnabon из истории Ковальчук

Артём Папазов — сын бизнесмена Олега Папазова, владельца российской франшизы международной сети закусочных кафе-пекарен Cinnabon, зарегистрированной в США. Сеть представлена в более чем 60 странах мира, где работает более 1100 кафе-пекарен. Основными блюдами Cinnabon являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.

Как выяснил Life.ru, Олег Папазов — выходец из Донецка. Судя по российским бизнес-реестрам, к 2021 году он вышел из всех своих компаний. Сейчас у Папазова-старшего осталось только ИП с деятельностью в сфере консалтинга, управления недвижимостью и ресторанного бизнеса. Похоже, Cinnabon он занимается именно в этом качестве.

Судя по всему, Папазовы уже давно не живут в России. Семья много путешествует, даже кажется, что это основное их времяпрепровождение. На фотографиях из поездок можно встретить всех сыновей Папазова-старшего, супругу с тёщей и невестку — жену старшего сына от предыдущих отношений.

Олег и Артём Папазовы. Фото © Ok.ru / Артём Папазов

Артём Папазов — его средний сын, ему всего 19 лет. В России он зарегистрирован в элитном ЖК «Кутузовская Ривьера». Здесь на 22-м этаже одной из башен находится почти видовая 190-метровая квартира стоимостью около 120 млн рублей.

В период жизни семейства в России у них также был дорогой автопарк: спорткары Bentley Continental, Porchse Cayenne и Porchse Cayenne Turbo, Maserati Quattroporte, несколько мерседесов, огромный внедорожник Ford Excursion, на которых в американских боевиках любили рассекать сотрудники спецслужб и S.W.A.T.

Олег Папазов является лицензиатом товарного знака Cinnabon. Фото © СПАРК

Криптоблогерша, мажоры и их связи: кто ещё фигурирует в истории Ковальчук

Сведения об Александре Мерцаловой обрывочны и противоречивы. По данным СМИ, её отец якобы владеет в Москве каким-то медицинским центром, а сама 19-летняя девушка живёт в Дубае и занимается криптовалютами. В то же время, по словам Ковальчук, в основном она проводит время в компаниях молодых мажоров.

Александр Лаптинский. Фото © VK / Александр Лаптинский

Александр Лаптинский из Белоруссии, ему 28 лет. Судя по фотографиям из соцсетей, он из города Барани, что в Оршанском районе Витебской области. Похоже, жил небогато, учился в самой обыкновенной средней школе и ездил с родителями в бюджетные поездки на отдых в Египет и Турцию. А примерно в 2016–2017 годах стал постить мотивационные картинки про бизнес и в 2018 году засветился в Москве. Возможно, парень из молодого поколения «криптовалютчиков» и разного рода инфобизнесменов, которые в большом количестве тусовались в Дубае в начале этого десятилетия.

Как вы относитесь к этой истории? 0 Это ужасающий случай насилия — нужен громкий суд Типичное поведение мажоров — деньги развращают Нужно ждать доказательств — пока это только слова Ковальчук сама виновата — не надо было доверять незнакомцам

Авторы Евгений Кузнецов