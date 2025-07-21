Дым коромыслом: почему сёстры-чемпионки с Украины подрались с полицейскими в Москве В Москве произошёл дикий случай: закурившие на детской площадке одного из столичных ТРЦ сёстры-близнецы затеяли драку с полицейскими, прибывшими по вызову администрации. Девицы оказались известными украинскими гимнастками Анжелой и Альбиной Осиновскими. Кто они? 21 июля, 10:28 9093 9093 Альбина и Анжела Осиновские. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Nagaiets, © VK / Анжела Осиновская

Драка в ТРЦ «Авиапарк»: как гимнастки напали на полицейских

В пятницу российские соцсети облетело видео задержания дебоширов в одном из столичных торгово-развлекательных центров. Действие происходило в детской зоне ТРЦ. На кадрах видно, как полицейские задержали мужчину, а яростное сопротивление им оказывают две молодые дамочки. Потасовка с разъярёнными посетительницами длилась около 20 минут. Её накал можно представить по тому, что силовикам в итоге пришлось использовать перцовый газ, а доставляли зачинщиков в отделение аж два наряда полиции.

Как оказалось, компания из мужчины и двух сестёр-близняшек привела на площадку развлечь ребёнка одной из девушек. В какой-то момент им захотелось покурить, но выходить из центра было лень. В итоге закурили прямо при детях — и администрация вызвала полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), участникам теперь грозит до пяти лет колонии.

Кадры с участием сестёр Осиновских в нападении на сотрудников полиции. Видео © Telegram / SHOT

В участке выяснилось, что сёстры — девушки непростые. Анжела и Альбина Осиновские — известные украинские гимнастки, участницы сборной Украины по художественной гимнастике. А кроме этого, хорошо известные в среде любителей московской клубнички.

Почему украинские гимнастки оказались в Москве: карьера, откровенные шоу

Близняшки родились в Никополе — городе в Днепропетровской области, расположенном на северном берегу Каховского водохранилища, в 1990 году. Обеим совсем недавно исполнилось по 35 лет.

С детства профессионально занимались гимнастикой, побеждали в различных юношеских конкурсах. Спортивная школа, в которой обучались девочки, признавалась сильнейшей в Днепропетровской области. В Сети сохранилось множество снимков и видео с выступлениями одной из сестёр — Альбины. Ей прочили большое спортивное будущее.

Было время, когда сёстры Альбина и Анжела Осиновские попадали в прессу не в контексте секс-скандалов. Фото © gorod.dp.ua

Позже была работа в цирке, гастроли за рубежом, а к 2015 году сёстры оказались в Москве. Вряд ли на их переезд повлияла «революция достоинства» и кровавые события в Донбассе, случившиеся на Украине годом ранее. Скорее, дело было в возможностях для заработка — после приезда Осиновские довольно скоро пополнили ряды столичных эскортниц.

Примерно тогда же обе стали практиковать откровенные шоу — выступать перед клиентами с гимнастическими номерами в обнажённом виде под псевдонимами Джульетта и Магдалена. Благодаря этому в 2018 году о них узнала и широкая общественность — тогда в Интернете разошлось видео с обнажёнкой, снятое, похоже, одним из зрителей.

Похоже, участие близняшек-гимнасток в вечеринках московских «шейхов» приносило им неплохой доход. Life.ru выяснил, что как минимум одна из сестёр к настоящему времени имеет гражданство России и обе живут в самом центре Москвы — на Большой Грузинской улице. Здесь в кирпичной сталинке расположена просторная «трёшка» площадью более 80 «квадратов». Рыночная цена одного квадратного метра здесь стартует от почти полумиллиона рублей. Таким образом, это жильё может оцениваться в 40 млн.









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Авторы Евгений Кузнецов