СБУ, депутаты и священники: С кем спала и как зарабатывает «главная ведьма Украины» Мария Тихая На Украине неожиданно вспыхнула новая звезда колдовства и экстрасенсорики. Местные СМИ восторгаются предсказаниями некой Марии Тихой, точность которых якобы составляет 99%. Она консультирует СБУ, политиков и депутатов за тысячи долларов. Кто она такая? 17 июля, 16:43 Грудастая ведьма Мария Тихая зарабатывает миллионы на политиках и дурачит Украину. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Vera Petruk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tihaya_maria_vedma

Кто такая Мария Тихая? Биография «главной ведьмы Украины» и её связи с властью

В последние дни на Украине творится сущая дьявольщина. Премьер-министром страны стала первый вице-премьер Юлия Свириденко, известная как подписант договора о редкоземельных ископаемых, согласно которому США, по сути, лишили Незалежную собственных недр. Похоже, новая пани премьер теперь будет следить за исполнением договорённостей и окончательным крахом украинской государственности.

А пока решался вопрос с назначением Свириденко, украинские СМИ, соцсети и блогеры, как сговорившись, несколько дней взахлёб рассуждали о новой звезде украинской тарологии, экстрасенсорики и прочего колдовства — Марии Тихой.

Мария Тихая — потомственная ведьма, работающая с душами мёртвых. Фото © biography.com.ua

Тихой 29 лет, девушка позиционирует себя в качестве потомственной ведьмы, работающей с душами мёртвых и влияющей на судьбы людей. Мария утверждает, что к ней за консультациями регулярно обращается Служба безопасности Украины (СБУ), которая вообще внимательно следит за её предсказаниями. По словам Тихой, сотрудники ведомства даже называют её «своей коллегой», несмотря на то что до конца не понимают принципы её работы.

Свой «дар», по словам колдуньи, она почувствовала в 21 год — впервые столкнулась с мистическими проявлениями, когда забеременела. С того момента Тихая решила связать свою жизнь с магией и сделала это своим бизнесом. А в 25 лет она попала в украинскую версию «Битвы экстрасенсов», во время которой идти к победе ей «помогали» змея Муна, карты Таро и зеркала. Свалившаяся популярность теперь позволяет ей устанавливать высокие даже для Москвы ставки за свои консультации.

Сколько зарабатывает ведьма Мария Тихая? Цены на ритуалы и её роскошная жизнь

Получить обычную разовую консультацию от потомственной ведьмы в пересчёте стоит около 25 тысяч рублей. Проведение ритуалов — от одной тысячи долларов, обычных обрядов — две тысячи долларов. Некая «особая» защита для политиков — 20 тысяч долларов, а прочие индивидуальные занятия — в зависимости от потребностей, достатка и сложности исполнения — до 500 тысяч долларов.

Тихая до и после участия в украинской «Битве экстрасенсов». Фото © noviydoctor.com

В эфирах ТВ и на каналах блогеров Тихая хвастается, что купила три квартиры в Киеве, ездит на авто бизнес-класса с водителем и носит бриллианты и одежду от кутюр. Впрочем, Life.ru сумел найти лишь одну квартиру — на окраине Киева, в Святошинском районе столицы. Согласно данным украинских бизнес-реестров, Мария Тихая работает как индивидуальный предприниматель в сфере предоставления «иных индивидуальных и информационных услуг».

Какого рода могут быть эти «иные» услуги, Тихая, кажется, проговорилась сама, разоткровенничавшись в одном из подкастов в украинском ютубе. Там она рассказала о своих интимных приключениях с целым рядом депутатов Верховной рады из основных партий страны, а кроме этого — с высокопоставленными чиновниками и даже священниками.

— Из политиков не жалко бабки тянуть. Они сами по себе прогнившие личности, для которых убить, уничтожить кого-то ничего не стоит, — объясняет Тихая.

Теперь, по словам экстрасенса, её саму занимает политика, в которую она собирается попасть в самое ближайшее время. Учитывая сегодняшние украинские реалии, амбиции колдуньи выглядят вполне реально.

Во время участия в телепроекте. Фото © noviydoctor.com

Предсказания Марии Тихой: правдивые или фейковые? Разбор её «пророчеств»

Тихая якобы предсказала российский удар «Орешником».

— Да, тогда мёртвые о «ядерке» говорили, а мы ещё не понимали, что это. «Орешник» — это и была «ядерка» по своей сути. Я тогда делала годовой расклад — он делается зимой, раз в год — и всё. У меня постоянно падал пиковый туз. Это означало, что будет «ядерка» или что-то такое, — рассказывает Мария многочисленным изумлённым интервьюерам.

Она также «предсказала» обстрел кортежа Зеленского, который якобы попал под ракетный удар в Одессе весной 2024 года. При этом никакого официального визита украинского президента в тот день в регион не было, а об инциденте почему-то и вовсе сообщили греческие СМИ.

Перед атакой «российского» дрона на Чернобыльскую АЭС ей якобы приснился вещий сон с горящим Чернобылем. Самое интересное выяснилось позже: атаковавший станцию дрон по факту оказался украинским, а сам «обстрел» был очередной топорно сделанной провокацией со стороны киевских властей. Низкий уровень её исполнения даже не позволил режиму Зеленского раздуть из этого мало-мальски резонансный скандал.

Сейчас Тихая — респектабельная дама, раздающая многочисленные интервью. Фото © nezlamni.city

Ещё одно «предсказание» — смерть замглавы Херсонской обладминистрации Кирилла Стремоусова в ноябре 2022 года. Бывший гражданин Украины горячо поддержал начало СВО и с возвращения Херсона в Россию работал над налаживанием новой жизни в регионе. Внешне трагедия выглядит как ДТП — внедорожник чиновника столкнулся с тяжёлым грузовиком, который буквально разорвал машину Стремоусова на части. Шансов выжить, как писали позже источники, у него просто не было.

Почему СБУ называет Марию Тихую «коллегой»? Как ведьма работает на спецслужбы

Возможно, Тихая не врёт, когда говорит, что в СБУ её называют коллегой, — она вполне может использоваться подчинёнными Василия Малюка для трансляции украинцам нужных нарративов.

На днях дама просто изваляла в грязи Украинскую православную церковь, заявив, что спала со священниками Киево-Печерской лавры и они, по её словам, «самые омерзительные и бесноватые люди, которые есть», не гнушающиеся любых пороков.

— Христианство для меня — это, извините, я не знаю, что хорошего можно сказать про эту веру, — на голубом глазу заключила колдунья.

Учитывая курс Зеленского на искоренение УПЦ на Украине, захваты храмов, избиения, отправку в ВСУ и даже убийства православных священников и их прихожан, слова популярной ведьмы о христианстве выглядят как часть общей государственной пропаганды, год за годом зомбирующей население Незалежной. Возможно, Мария Тихая, чей внезапный взлёт случился в эти дни, на самом деле работает одним из её многочисленных рупоров под крышей украинской спецслужбы.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tihaya_maria_vedma Какой самый вероятный конец у этой истории? 0 Марию разоблачат как мошенницу Она войдёт в политику и станет депутатом Её уберут, когда она станет неудобной Ничего не изменится — люди верят в магию

Авторы Евгений Кузнецов