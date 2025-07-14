Парфюм войны: Как популярный в России бренд Zielinski & Rozen снабжает украинскую армию Популярный в России израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen, который имеет российские корни, на Украине поддерживает ВСУ и шлёт на передовую свою продукцию. Life.ru выяснял, кто стоит за этим бизнесом. 13 июля, 21:15 Будущее бренда в России: Ожидать ли запрета Zielinski & Rozen? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage, © zielinskiandrozen.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / erezzielinskirozen

Zielinski & Rozen и ВСУ: Как бренд помогает украинской армии?

Популярный в России косметический израильский бренд Zielinski & Rozen, чьи производственные мощности находятся в России, как оказалось, поддерживает ВСУ и отправляет свою продукцию на передовую, об этом сейчас массово пишут центральные украинские СМИ, включая ведущее информационное агентство УНИАН.

Украинский сегмент соцсетей наводнили фотографии украинских бойцов, на передовой распаковывающих коробки с мылом и прочими косметическими товарами Zielinski & Rozen, а также изображения, символизирующие дружбу Украины и Израиля, и лозунги, прославляющие Незалежную.

Кто владеет бизнесом и сколько он зарабатывает?

При этом поступающая на местный рынок продукция компании действительно может производиться в России — у нас с 2017 года успешно работает фирма «Зелинский и Розен парфюмерия», выручка которой устойчиво растёт год от года и к концу прошлого года достигла почти 7 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 25,8% к предыдущему периоду и составила 5,8 млрд рублей.





На российскую фирму зарегистрирован основной товарный знак — Zielinski & Rozen Perfumerie, а также сопутствующие ему, включая на иврите. В московском офисе официально числятся 340 сотрудников и, похоже, они размещаются на 2,8 га земли на улице Старообрядческой, где находятся складские и офисные помещения компании.

Недвижимость зарегистрирована на «Эксперт недвижимость» — дочернее предприятие «Зелинский и Розен парфюмерия». Компанию выкупили у известного столичного девелопера «Галс девелопмент» за 450 млн рублей. Всё это может говорить о серьёзном подходе владельцев к бизнесу в России.

Собственники российского юрлица следующие: россияне Дмитрий Никулин и Алексей Мамин, им принадлежит 48% и 7% компании, а также гражданин Израиля Эрез Розен — у него 45%. Расклад сил, в котором большинство принадлежит россиянам, косвенно подтверждает догадки, что Zielinski & Rozen, в общем, российский проект.

Владельцем торгового знака Zielinski & Rozen Perfumerie является российское юрлицо. Фото © spark-interfax.ru

В свете публикаций украинских СМИ о поддержке брендом ВСУ российские соцсети уже отреагировали волной негодования, которую можно свести к одной общей фразе — «Какого чёрта?».

Почему украинцы возмущены этикетками Zielinski & Rozen?

Возможно, поддержкой ВСУ представители бренда Zielinski & Rozen пытаются потушить скандал, который запустила патриотическая общественность Украины. В Сети всплыли снимки этикеток на продукции компании, которые, как оказались, имеют два слоя. На первом украинскому потребителю сообщают, что производитель Zielinski & Rozen, а на слое под ним оказался адрес изготовителя в Москве.

Патриоты Незалежной стали разгонять тему, что москали зарабатывают на украинцах, которые, покупая их продукцию, «финансируют агрессию против Украины».







Украинский след: Кто управляет Zielinski & Rozen в Киеве?

Возможно, волна нападок на марку на Украине направлена на её реальных бенефициаров. СМИ Незалежной считают, что как минимум украинская часть международного бизнеса Zielinski & Rozen может контролироваться Сеяром Куршутовым, которого местная пресса окрестила не иначе, как «король контрабанды», действующего в интересах одного из высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского Олега Смирнова. На Украине считают, что он в плохих отношениях с главой офиса Андреем Ермаком.

Несколько лет назад Куршутов даже попал под санкции СНБО и после этого вроде как бежал с Украины. Известно, что он был связан с партией мэра Киева Виталия Кличко УДАР, который в последнее время находится в оппозиции к Владимиру Зеленскому.

На самом Куршутове не числится никакого имущества, в том числе и бренд Zielinski & Rozen. Однако сохранились следы аффилированности с ним его жены — украинской модели белорусского происхождения Екатерины Любчик (на неё, похоже, записывалась часть нажитого добра — огромной квартиры в элитном ЖК, роскошный Bentley Bentayga, огромный внедорожник Toyota Tundra, рестораны, производство одежды и т.д.).

Предполагаемые бенефициары Zielinski & Rozen Сеяр Куршутов и Екатерина Любчик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Бровари та Броварьский регiон

Поначалу Екатерина Любчик и сама не скрывала, что открывающиеся в Киеве бутики принадлежат ей, однако позже из своих соцсетей упоминание об этом она удалила.

В поисках её бизнес-истории Life.ru пришёл к выводу, что данные Любчик могли быть отредактированы и частично стёрты из бизнес-реестров — практически у всех юрлиц, ранее связанных с бизнесвумен, стоит пометка «не зарегистрирован».

Очередное юрлицо под брендом Zielinski & Rozen — ТОВ «Зелінскі і Розен Україна» — открылось год назад. Директором и бенефициаром фирмы является некая Галина Мерецкая, похоже, подставное лицо. Судя по её активности в соцсетях — она живёт за границей как минимум с начала 2024 года и там организовывала различные тренинги личностного роста. Мероприятия она запускала в Вене — там же, где живёт жена Куршутова Екатерина Любчик.







Тайны бренда: откуда взялись Zielinski & Rozen

В любом случае, сегодня Zielinski & Rozen — международная компания, её юрлица присутствуют как минимум в ряде стран Европы и Израиле. Life.ru обнаружил, что в каждой стране свой менеджмент, однако преимущественно собранный из русскоязычных граждан, в том числе выходцев из России.

Согласно данным специализированных ресурсов, отслеживающих международную торговлю, российский офис бренда активно торгует с миром. В Россию приезжают товары из Индии, Индонезии, из России — в Нидерланды, Польшу, страны Прибалтики и Израиль, а через них в Бразилию и даже Нигерию.

Официальная история бренда гласит, что однажды потомственный парфюмер Эрез Розен нашёл дневник своего прадеда — поляка по фамилии Зилински, в котором оказались уникальные формулы духов. Потомок решил продолжить дело предка, начав с кустарного производства, и в итоге развил его до международной компании. Сегодня Розен живёт в Тель-Авиве и руководит маркой вместе с супругой и бизнес-партнёром Леей.







Возможно, это красивая бизнес-легенда, а родоначальник бренда — лишь лицо проекта, под которое он был создан. В немногочисленных интервью в российских изданиях израильтянин говорит о хронической нехватке времени из-за растущих объёмов бизнеса, однако в соцсетях он то и дело выкладывает фотографии из очередного путешествия.

В русскоязычных парфюмерных форумах ценители духов из Израиля писали, что в стране этот бренд практически неизвестен, в мультибрендовых магазинах продукцию Zielinski & Rozen на полках не найти. Есть только фирменный сайт со ссылкой на три точки, где можно купить ароматы от Розена. Не знают о производителе и во Франции.

А в журналистских кругах несколько лет назад ходили слухи, будто парфюмер до 2018 года мог жить в Москве. Life.ru достоверно выяснил, что у Эреза Розена израильский паспорт и под этим именем граждан России не было. Впрочем, это не исключает возможности смены ФИО в процессе репатриации в Израиль.

Нужно ли запрещать Zielinski & Rozen в России, если компания действительно помогает ВСУ? 0 Да, пусть перебирается на Украину и там зарабатывает деньги Если они исправно платят в России налоги, то пусть работают Надзорные органы должны их проверить и принять решение Я не знаю такую марку, мне нет до них дела

Авторы Евгений Кузнецов