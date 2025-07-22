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22 июля, 15:00

Советский путешественник во времени снова взорвал соцсети: почему история Сергея Пономаренко не даёт покоя Интернету

Таинственная история путешественника во времени из СССР снова стала вирусной в соцсетях. Life.ru рассказывает, почему загадка Сергея Пономаренко не даёт покоя Интернету уже двадцать лет.

История Сергея Пономаренко, путешественника во времени из СССР, снова взорвала соцсети. Обложка © ChatGPT

История Сергея Пономаренко, путешественника во времени из СССР, снова взорвала соцсети. Обложка © ChatGPT

Знаменитая соцсеть взрывается от одной и той же истории уже который раз подряд. Пользователи массово делятся видео и фотографиями загадочного мужчины, который якобы появился в Киеве в 2006 году прямо из 1958-го. Life.ru разбирается, почему история о советском путешественнике во времени не перестаёт будоражить умы, несмотря на то что прошло уже почти двадцать лет.

Когда прошлое врывается в настоящее

Советский путешественник во времени Сергей Пономаренко стал вирусным в Инстаграме. Фото © YouTube / Joe Scott

Советский путешественник во времени Сергей Пономаренко стал вирусным в Инстаграме. Фото © YouTube / Joe Scott

Представьте себе обычный день в Киеве 2006 года. И вдруг на улице появляется мужчина в костюме пятидесятых, с допотопным фотоаппаратом и документами, где чёрным по белому написано — 1932 год рождения. Но выглядит он максимум на двадцать пять. Звучит как сценарий фантастического фильма? Именно такую историю рассказывают об украинце Сергее Пономаренко. Сейчас эта история снова гремит в соцсетях. Тиктокеры снимают разборы, блогеры пересказывают детали, а комментаторы спорят до хрипоты — реальность это или грандиозная мистификация. Что интересно, большинство тех, кто активно обсуждает историю сегодня, в 2006 году ещё в школу ходили. Для них это не воспоминание, а совершенно свежая сенсация.

Доказательства, которые не могут врать

История Пономаренко цепляет именно деталями. У него при себе оказался советский паспорт, выданный в 1950 году. Одежда — точно из той эпохи, не театральный костюм, а настоящие вещи с характерным кроем и тканью. Даже фотоаппарат «Киев» соответствовал времени. Как будто кто-то очень тщательно подготовился к розыгрышу века, учтя каждую мелочь.

Фотографии, которые всё объясняют

Загадку мужчины из 1958 года, который появился в Киеве в 2006 году, обсуждают миллионы. Фото © YouTube / Joe Scott

Загадку мужчины из 1958 года, который появился в Киеве в 2006 году, обсуждают миллионы. Фото © YouTube / Joe Scott

Самое интригующее — плёнка в фотоаппарате Пономаренко. После проявки на снимках оказался Киев пятидесятых годов. Архитектура, автомобили, даже одежда прохожих — всё соответствовало эпохе. На фотографиях сам Пономаренко позировал с молодой женщиной на фоне киевских улиц полувековой давности. Эксперты утверждали — снимки подлинные, никаких следов монтажа или подделки.

Свидетельница из прошлого

Власти решили проверить документы и якобы нашли в архивах записи о мужчине с таким именем, который действительно пропал без вести в 1958 году. Более того, есть информация, что удалось разыскать ту самую женщину с фотографий. К 2006 году ей было уже за семьдесят, но она узнала себя на снимках и подтвердила — Сергей Пономаренко действительно был её молодым человеком и исчез на несколько лет в конце пятидесятых.

Почему мы снова и снова возвращаемся к этой истории

Путешествие во времени Сергея Пономаренко: правда или мистификация? Разбираем факты. Фото © YouTube / Joe Scott

Путешествие во времени Сергея Пономаренко: правда или мистификация? Разбираем факты. Фото © YouTube / Joe Scott

Несколько лет назад эту историю основательно разобрал американский ютубер Джо Скотт. Он нашёл несколько нестыковок и предположил, что вся история могла быть частью украинского телешоу о паранормальных явлениях. По его версии, фотографии взяли из архивов программы, а документы подделали для создания эффектной истории. Но даже разоблачение не остудило интерес к загадке Пономаренко. Наоборот — появились новые теории и объяснения. Одни считают, что разоблачение само по себе фейк, другие ищут новые доказательства подлинности истории. Интернет разделился на два непримиримых лагеря — скептиков и романтиков.

И каждый раз она вызывает те же споры, те же эмоции, ту же смесь скептицизма и восхищения. Возможно, через двадцать лет новые блогеры будут рассказывать о загадочном путешественнике во времени своим подписчикам, а те будут удивляться — как можно было поверить в такую чушь? Но пока что история Пономаренко живёт своей жизнью в социальных сетях, собирая миллионы просмотров и тысячи комментариев. И это, наверное, главное доказательство того, что некоторые истории сильнее любой правды. Ранее Life.ru рассказывал о семи неочевидных признаках того, что вы доживёте до 90 лет, — проверьте себя прямо сейчас.

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Сергей Трофимов
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