Просыпаешься разбитым? Вот как понять, что матрас пора менять срочно! Со временем даже самый качественный матрас теряет упругость, накапливает пыль и аллергены, впитывает запахи и может навредить сну и здоровью. Откладывая покупку, мы рискуем ухудшить качество отдыха. Как правильно выбрать матрас — в материале Life.ru. 21 июля, 21:35 Как правильно выбрать хороший матрас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Как понять, что матрас пора менять

Матрас изнашивается постепенно, и первые симптомы могут быть незаметны. Обратите внимание на следующие признаки:

Неприятный запах. Если появляется затхлый или плесневый аромат, это может свидетельствовать о росте грибка и бактерий внутри изделия

Дискомфорт после сна (усталость и сонливость). Если вы просыпаетесь не отдохнувшим, хотя спите достаточно, испытываете ощущение боли в спине, шее и суставах после пробуждения, чувство, что тело «проваливается» в центр, говорят о потере ортопедических свойств. Также явный признак, если просыпаетесь с ощущением тяжести и усталости, даже если спали всю ночь.

Сон на старом матрасе может привести к мышечной боли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Провал» в середине. Матрас может прогибаться из‑за износа материала и постоянного давления в одних и тех же местах. На поверхности появились вмятины, бугры или складки.

Изменение предпочтений. Похудение или набор веса меняют нагрузку на матрас, что делает прежнюю жёсткость некомфортной.

Усиление аллергических реакций. После пробуждения наблюдаются симптомы аллергии — заложенность носа, чихание, слезотечение. Все эти симптомы могут говорить о том, что матрас засорился, накопил много пыли или в нём появились пылевые клещи, бактерии и, возможно, другие микроорганизмы.

Рекомендации по срокам эксплуатации

Срок службы зависит от конструкции и материалов. В среднем рекомендуют менять матрас каждые 7–10 лет. Конкретнее:

Пружинные модели — 7–10 лет.

— 7–10 лет. Матрасы с кокосовым волокном — 8–15 лет (при качественном уходе могут служить до 20 лет).

— 8–15 лет (при качественном уходе могут служить до 20 лет). Пенополиуретановые и латексные — 10–20 лет (натуральный латекс — до 20 лет и более).

Даже при хорошем внешнем виде матрас старше рекомендованного срока уже не будет обеспечивать правильную поддержку позвоночника.

Почему люди не торопятся менять матрасы

В современных условиях замена матраса часто откладывается надолго: более 70% потребителей признаются, что между важными вложениями в здоровье и другими приоритетами всегда найдутся дела поважнее.

Покупку матраса лучше не откладывать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAD_Production

Среди главных причин — высокая стоимость. Даже бюджетные модели обходятся в несколько тысяч рублей, а премиум‑категория может превышать ₽100 000, поэтому многие предпочитают потратить накопленные средства на более «значимые» покупки, рассчитывая, что старый матрас ещё послужит. Плюс к этому накладываются финансовые тревоги: согласно опросу, почти половина людей испытывают бессонницу из‑за денежного стресса, и в таких условиях любые крупные траты, включая матрас, откладываются до лучших времён.

Не менее важным фактором выступает психологическая привычка и страх ошибки. Многие боятся не угадать с жёсткостью или материалом, опасаясь, что новая покупка окажется ещё менее комфортной, чем старая, — ведь протестировать матрас в магазине или «дома на неделю» не всегда возможно или удобно. Это состояние получило даже своё название — FOBAM (Fear of Buying A Mattress) — страх разочароваться в выборе настолько силён, что человек откладывает покупку бесконечно.

Распространено и заблуждение о чистоте: если на поверхности нет пятен и запахов, многие считают, что матрас ещё «как новый». Однако пыль и аллергены скапливаются глубоко внутри, и даже при аккуратном уходе срок службы изделия ограничен — примерно 7–10 лет в зависимости от типа.

Наконец, невидимый внутренний износ часто остаётся незамеченным. Без характерного скрипа или вмятин матрас кажется вполне годным, хотя поддерживающие слои уже могут разрушаться, что приводит к постепенной потере упругости и правильного положения позвоночника во сне.

Замена матраса — инвестиция в здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жизненные обстоятельства тоже вносят коррективы: затянувшийся ремонт, планы на покупку новой кровати или долгожданное обновление интерьера заставляют отложить «непроизводительные» траты на матрас до завершения более приоритетных проектов.

Важно понимать: замена матраса — это не разовая роскошь, а долгосрочная инвестиция в ваше здоровье и качество жизни. Здоровый сон напрямую влияет на работоспособность, настроение и общее самочувствие, а своевременная замена изделия помогает избежать хронической усталости, болей в спине и аллергических реакций.

Что будет, если спать на старом матрасе

Игнорирование износа приводит к серьёзным последствиям:

Перегрев и нарушение вентиляции. Старые изделия хуже отводят тепло, вы просыпаетесь вспотевшим и раздражённым.

Усиление аллергии и астмы. Пылевые клещи и плесень накапливаются в наполнителе, усугубляя респираторные заболевания.

Боли и напряжение в теле. Потеря упругости нарушает анатомическое положение позвоночника, что чревато хроническими болями и мышечным напряжением.

Снижение качества сна и дневная усталость. Хроническое недосыпание отражается на когнитивных способностях, концентрации и настроении.

Нарушения сна из-за старого матраса ухудшают качество жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Кроме того, даже при использовании наматрасника матрас накапливает пыль и загрязнения, поэтому важно обновлять спальное место вовремя.

Как выбрать новый матрас

Выбор нового матраса — это не просто покупка мебели, а грамотное вложение в ваше здоровье и качество жизни. Сегодня на рынке представлено несколько основных типов матрасов, и каждый из них имеет свои преимущества и нюансы. Чтобы не потеряться в этом многообразии, обратите внимание на следующие рекомендации.

Определите подходящий тип матраса.

— Пружинные модели обеспечивают упругую поддержку благодаря металлическим пружинам и отлично подходят любителям более «жёсткой» опоры.

— Беспружинные матрасы из пенополиуретана или латекса равномерно повторяют контуры тела, уменьшая передачу движений и улучшая давление точек соприкосновения.

— Гибридные изделия совмещают плюсы пружин и слоёв пены, объединяя упругость и комфорт с минимальным нагревом поверхности.

— Пружинные модели обеспечивают упругую поддержку благодаря металлическим пружинам и отлично подходят любителям более «жёсткой» опоры. — Беспружинные матрасы из пенополиуретана или латекса равномерно повторяют контуры тела, уменьшая передачу движений и улучшая давление точек соприкосновения. — Гибридные изделия совмещают плюсы пружин и слоёв пены, объединяя упругость и комфорт с минимальным нагревом поверхности. Учитывайте жёсткость в зависимости от позы сна.

Сон на спине требует средней жёсткости (5–7 по шкале 1–10) для баланса поддержки и мягкости. Любителям сна на боку подойдёт более мягкая поверхность (3–5), чтобы снизить давление на плечи и бедра. Тем, кто спит на животе, лучше выбирать более жёсткие модели (7–9), чтобы тело не проваливалось слишком глубоко.

Сон на спине требует средней жёсткости (5–7 по шкале 1–10) для баланса поддержки и мягкости. Любителям сна на боку подойдёт более мягкая поверхность (3–5), чтобы снизить давление на плечи и бедра. Тем, кто спит на животе, лучше выбирать более жёсткие модели (7–9), чтобы тело не проваливалось слишком глубоко. Определите оптимальный размер и высоту.

Длина матраса должна превышать ваш рост минимум на 15–20 см, чтобы ноги не свисали за край. Высота от 14 до 30 см обеспечивает достаточную глубину слоёв для комфортного отдыха и упрощает выбор постельного белья.

Длина матраса должна превышать ваш рост минимум на 15–20 см, чтобы ноги не свисали за край. Высота от 14 до 30 см обеспечивает достаточную глубину слоёв для комфортного отдыха и упрощает выбор постельного белья. Заботьтесь о гипоаллергенности и вентиляции.

Материалы с антимикробной пропиткой и дышащими структурами препятствуют скоплению пыли и клещей, что важно для аллергиков и астматиков. Хорошая воздухопроницаемость продлевает срок службы матраса и сохраняет комфортную температуру сна.

Материалы с антимикробной пропиткой и дышащими структурами препятствуют скоплению пыли и клещей, что важно для аллергиков и астматиков. Хорошая воздухопроницаемость продлевает срок службы матраса и сохраняет комфортную температуру сна. Проверьте условия тест‑драйва и возврата.

Ищите продавцов, предлагающих пробный период не менее 7 дней и возможность бесплатного возврата или обмена, если модель не подошла.

Ищите продавцов, предлагающих пробный период не менее 7 дней и возможность бесплатного возврата или обмена, если модель не подошла. Оцените бюджет и акции.

Определите приемлемый ценовой диапазон заранее: экономмодели начинаются от ₽2000, премиум‑сегмент может превышать ₽100 000. Следите за сезонными распродажами — весенние и осенние акции позволяют сэкономить до 30% и более.

Определите приемлемый ценовой диапазон заранее: экономмодели начинаются от ₽2000, премиум‑сегмент может превышать ₽100 000. Следите за сезонными распродажами — весенние и осенние акции позволяют сэкономить до 30% и более. Обратите внимание на репутацию производителя.

Предпочитайте компании с сертификациями качества, положительными отзывами и официальной гарантией на 15–20 лет.

Предпочитайте компании с сертификациями качества, положительными отзывами и официальной гарантией на 15–20 лет. Не забудьте об аксессуарах.

Наматрасники и протекторы защищают изделие от грязи и жидкости, продлевая его срок службы и облегчая уход.

При выбора матраса необходимо учитывать позу, в которой спите. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Матрас — важный элемент вашего комфорта и здоровья: вовремя заменив старое изделие, вы избавитесь от неприятных запахов, аллергии и болей в спине, а ваш сон станет по‑настоящему восстанавливающим. Несмотря на страх ошибок и высокую цену, помните, что инвестиция в качественный матрас окупается годами полноценного отдыха и благополучия.

Заботьтесь о своём сне уже сегодня: оцените состояние текущего матраса по ключевым признакам и сделайте выбор в пользу здоровья и комфорта.

Авторы Екатерина Субботина