Эти мужчины превратят романтическую поездку в ад: 5 типов, которых нужно избегать любой ценой

Отпуск может стать либо сказочным приключением, либо настоящим испытанием для отношений. Мы проанализировали сотни историй женщин, вернувшихся из путешествий с неожиданными открытиями о своих спутниках, и выделили пять типов мужчин, с которыми лучше дважды подумать, прежде чем бронировать билеты. Удивительно, но именно отпуск становится лакмусовой бумажкой, которая раскрывает истинный характер человека.

Диктатор-планировщик

Опасные спутники в путешествии: как распознать проблемного мужчину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Диктатор-планировщик превращает романтическую поездку в строго регламентированное мероприятие с расписанием по минутам. Он заранее распланировал каждый день, забронировал все экскурсии и знает точное время завтрака, обеда и ужина. Спонтанность для него — это хаос, а ваше желание просто полежать на пляже воспринимается как лень. Такой мужчина не терпит отклонений от программы и начинает нервничать, если вы задерживаетесь в сувенирной лавке на десять минут дольше запланированного. Он будет тащить вас по музеям, даже если у вас болят ноги, потому что «билеты уже куплены, а программа священна».

Транжира-шопоголик

С какими мужчинами не стоит планировать совместный отпуск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Во время путешествий шопоголик словно попадает в параллельную вселенную, где деньги не имеют значения. Он покупает всё подряд — от дорогих сувениров до ненужных гаджетов в дьюти-фри, объясняя это тем, что «отпуск бывает раз в год». Мужчина-транжира не умеет говорить «нет» ни себе, ни вам, но при этом может устроить скандал из-за счёта в ресторане в последний день поездки. Он легко потратит половину бюджета за первые два дня, а потом будет удивляться, почему приходится экономить на еде. Хуже всего, что потом именно вас будут обвинять в превышении бюджета.

Зануда-критик

Мужчины, которые испортят любое путешествие: топ проблемных типов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Мужчина-критик превращает любую мелочь в проблему вселенского масштаба. Для него море слишком холодное, отель не того уровня, еда невкусная, люди шумные, а экскурсовод говорит с акцентом. Он находит недостатки во всём и считает своим долгом поделиться каждым негативным наблюдением с вами. Задержка рейса на полчаса становится поводом для часовой лекции о том, как плохо работают авиакомпании. Дождь — это не возможность уютно посидеть в кафе, а катастрофа, которая «испортила весь день». Такой мужчина высасывает радость из любого момента своими бесконечными жалобами и делает из вас бесплатного психотерапевта.

Маменькин сынок

Как выбрать спутника для отпуска: 5 красных флажков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

Мужчина типа «маменькин сынок» формально путешествует с вами, но фактически его главным спутником остаётся мобильный телефон с постоянными звонками маме. Он советуется с ней по каждому поводу — где поесть, что посмотреть, во сколько вернуться в отель. Мама знает ваше расписание лучше, чем вы сами. Он не может принять ни одного самостоятельного решения, не выяснив мнение мамы, и прерывает романтический ужин, чтобы отчитаться о том, что «дошёл до ресторана живой и здоровый». Вместо того чтобы наслаждаться вашим обществом, он постоянно находится в состоянии тревоги — а что подумает мама, если он не позвонит вовремя.

Альфонс-потребитель

Проблемные мужчины в путешествии: признаки и особенности поведения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slava Dumchev

Альфонс-потребитель мастерски создаёт иллюзию равноправного планирования поездки, но, когда доходит до оплаты, у него внезапно возникают «временные финансовые трудности». Он с готовностью выбирает самые дорогие рестораны и отели, но в момент расчёта либо забывает кошелёк, либо говорит, что у него «не работает карта». У него заблокирован счёт, задерживают зарплату, потерялась карта — отговорок хватит на весь отпуск. При этом мужчина без стеснения заказывает самые дорогие блюда и напитки, ведь платит не он. Такой спутник превращает вас в спонсора собственного отдыха, но при этом ведёт себя так, будто делает вам одолжение.