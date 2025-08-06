Персеиды в 2025: Где смотреть самый мощный звездопад года и как загадать желание на любовь В августе нас ждёт самый яркий звездопад 2025 года — Персеиды. Какого числа он будет, во сколько начнётся, где будет виден и какое у этого явления астрологическое значение? Почему Луна будет нам мешать? Подробности — в материале Life.ru. 6 августа, 14:00 Персеиды — где их будет лучше всего видно в 2025 году? Почему они такие мощные и яркие? Обложка © Freepik / lookstudio, © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Персеиды — это самый яркий звездопад в 2025 году. Обычно их видно на небе в августе. Возможно, именно благодаря Персеидам великий князь Иван III перенёс праздник Нового года с 1 марта на 1 сентября в 1492 году. Он просто посмотрел в августе на ночное небо, увидел тьму падающих звёзд — и решил, что такое явление, как звездопад, точно связано с началом. Подробности о звездопаде Персеиды расскажем в материале.

Звездопад Персеиды — что за явление?

Персеиды 2025 — вся правда о самом мощном звездопаде года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Персеиды — это необычное явление, которое мы можем ежегодно наблюдать в августе. Каждый год Земля проходит через хвост кометы Свифт – Таттла, а в ней всегда много астероидов. Они сталкиваются с атмосферой Земли и сгорают в ней. Поэтому мы можем наблюдать множество «падающих звёзд», хотя на деле ни одна звезда в сторону Земли не падает. При этом из-за особенностей космических движений метеорный поток на ночном небе как бы «вытекает» из созвездия Персей — отсюда и название. Комета, от которой остаётся этот хвост, тоже посещает нашу систему регулярно: раз в 133–135 лет. Но через её хвост планета проходит ежегодно. Это всегда самый яркий, самый величественный звездопад года. И людям нравится на него смотреть.

Когда начнётся звездопад Персеиды в 2025 году

Персеиды 2025 начинаются в августе, ближе к середине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Когда же начнётся звездопад? На самом деле он уже начался. В 2025 году Персеиды выдны с 17 июля по 24 августа. Так что вы можете начать наблюдения уже сейчас. Главное — выехать из города, потому что мегаполисы искажают небо световым загрязнением. А на даче или в санатории Персеиды 2025 отлично видно! Но пока что их совсем немного, ибо это только начало. Самое величественное явление в рамках звездопада Персеиды будет ближе к середине августа.

Где и когда можно увидеть Персеиды 2025

Персеиды можно увидеть в 2025 году! Но это будет чуть сложнее, чем в 2024-м. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Персеиды 2025 можно увидеть с 17 июля по 24 августа. На ночном небе уже сейчас должны наблюдаться небольшие потоки астероидов — это часть Персеид, «первые ласточки». Но настоящий сюрприз поток метеоров готовит нам в другое время — это будет его пик ближе к середине августа. А сам звездопад видно по всему Северному полушарию. Смотреть его надо за городом, вдали от освещённых городов, с полуночи до утра.

Пик метеорного потока Персеиды

Персеиды выдают до 100 астероидов в час на своём пике. Фото © РИА «Новости» / Виталий Тимкив

Пик потока Персеиды грандиозен — через ночное небо пролетают до 100 метеоров в час. Астероиды исходят из созвездия Персея и отправляются во все стороны, напоминая сноп искр. Так происходит на пике звездопада. Персеиды 2025 достигнут своего пика в ночь с 12-го на 13 августа. Но в этом году есть нюанс. К сожалению, 9 августа будет полнолуние. Следовательно, в ночь с 12-го на 13-е спутник Земли будет светить ярко. И этот свет слегка закроет обычно грандиозное зрелище звездопада Персеиды. Чтобы увидеть пик метеоритного потока, смотрите в ту сторону неба, что противоположна Луне. Там будет достаточно темно, чтобы хоть что-то заметить.

Астрологическое значение звездопада Персеиды 2025

А что Персеиды значат в астрологии? Каков прогноз для знаков зодиака? Сейчас выясним! Фото © Shutterstock / FOTODOM / arvitalyaart

Персеиды с точки зрения астрологии — это шикарный момент, чтобы загадать желание. В особенности на любовь, потому что этот метеорный поток благоволит гармонии между парами. С точки зрения астрологии Персеиды будут благоприятны для завершения начатых дел. Но важно понимать: не каждое дело можно завершить вовремя. Если у вас слишком большой проект, то в Персеиды астрологи как раз советуют его отложить, чтобы побыстрее завершить другие важные дела. То же самое и с финансами: зарабатывать деньги во время метеоритного потока можно, и заработать получится много. Но кредиты, инвестиции, покупки — сразу мимо. Во время потока Персеиды 2025 энергии будут противоречивыми.

Персеиды 2025 и знаки зодиака

Для разных знаков зодиака на Персеиды будут разные прогнозы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Geermy

Итак, мы выяснили, какое значение в астрологии имеют Персеиды. В целом это время, которое чем-то схоже с ретроградным Меркурием: нельзя, например, покупать что-то очень дорогое или брать деньги в долг. Но, в отличие от Меркурия, во время активности метеорного потока путешествовать можно и даже нужно. А вот на какие знаки зодиака Персеиды повлияют особенно сильно.

Знак зодиака Овен и знак зодиака Телец

Эти, казалось бы, противоречащие друг другу знаки зодиака на самом деле пользуются благосклонностью Персеид. Их созвездия находятся достаточно близко к созвездию Персея, может быть, в этом причина? Для представителей знака зодиака Овен звездопад подготовил интересные приключения в сфере любви. А Тельцы по гороскопу добьются неплохих результатов в области карьеры и вообще в профессиональной сфере. Всегда можно научиться чему-то новому.

Знак зодиака Лев и знак зодиака Близнецы

Персеиды 2025 дарят представителям знаков зодиака Лев и Близнецы возможности для роста. Но нестабильная энергетическая обстановка звездопада может помешать. Для Львов по гороскопу Персеиды могут стать временем особых открытий в своём внутреннем мире, периодом, когда удастся отпустить прошлое и перестать переживать о нём. А для Близнецов по гороскопу Персеиды в августе — отличный шанс побыть собой и даже, может быть, укрепить свой авторитет.

Знак зодиака Водолей и знак зодиака Козерог

Придётся пристегнуть ремни, потому что Персеиды 2025 уже начались и кончатся ещё не скоро. Представителям знака зодиака Водолей придётся следить за своим кошельком. Зарабатываете много, а всё равно под конец месяца ничего не остаётся? Всё дело в Персеидах. К сентябрю уже станет получше. Тем временем Козероги по гороскопу могут столкнуться с ничем не мотивированной агрессией в свой адрес, особенно на пике метеорного потока. Впрочем, люди со знаком зодиака Козерог сами могут быть вспыльчивыми и даже авторитарными. Но на Персеиды 2025 не стоит отвечать агрессией на агрессию, разворачивая маховик насилия и вендетты.

Звездопад Персеиды 2025 — это на самом деле не звездопад, а метеорный поток, но на ночном небе он смотрится безумно красиво. Берите с собой телескоп, если хотите увидеть побольше. И сидите спиной к Луне: она может закрывать собой астероиды. А о том, кто из знаков зодиака откроет новый путь с 5-го по 8 августа, Life.ru писал совсем недавно.

Авторы Любовь Свободная