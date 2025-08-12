Встреча Путина и Трампа
Гузеева рассказала о тревожном предчувствии за день до гибели Бутусова

Лариса Гузеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva

Телеведущая Лариса Гузеева в личном блоге рассказала о возникшем у неё за день до гибели режиссёра Юрия Бутусова состоянии тоски без видимой причины. Она сняла на видео красную Луну над морем и отметила необычное чувство тревоги.

В настоящее время Гузеева отдыхает в болгарском курортном посёлке Равда, где владеет апартаментами в элитном комплексе. Накануне трагедии актриса поделилась с подписчиками своим тревожным состоянием, отметив, что Луна выглядела «тревожной» и «красной», что вызвало у неё дискомфорт.

Позже она опубликовала видео со своей собакой в кафе, сообщив, что всё в порядке. Тогда Гузеева ещё не знала, что предчувствия её не обманули.

Напомним, бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов скончался в возрасте 63 лет. Известно, что он погиб во время купания в море на территории Болгарии. После начала СВО Бутусов уволился с поста главного режиссёра и уехал в Париж.

