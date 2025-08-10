Встреча Путина и Трампа
10 августа, 10:19

Умер уехавший из России режиссёр Бутусов

Театральный режиссёр Юрий Бутусов умер в 63 года

Обложка © Wikipedia / Dmitriy Dubinskiy

Скончался Юрий Бутусов, бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Ему было всего 63 года. О смерти Бутусова сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова.

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.» — написала Шмыкова.

После начала СВО на Украине Юрий Бутусов покинул Россию. Впоследствии он работал над постановками в европейских театрах, включая спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсе. До отъезда, с 2011 года, Бутусов руководил Театром Ленсовета в Санкт-Петербурге, а с 2018 года занимал должность главного режиссёра в московском Театре им. Вахтангова. Причина смерти Бутусова не называется.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с народным артистом России Владимиром Сафроновым. Причиной его смерти могла стать остановка сердца.

