Умер уехавший из России режиссёр Бутусов

Скончался Юрий Бутусов, бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Ему было всего 63 года. О смерти Бутусова сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова.

После начала СВО на Украине Юрий Бутусов покинул Россию. Впоследствии он работал над постановками в европейских театрах, включая спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсе. До отъезда, с 2011 года, Бутусов руководил Театром Ленсовета в Санкт-Петербурге, а с 2018 года занимал должность главного режиссёра в московском Театре им. Вахтангова. Причина смерти Бутусова не называется.