В Москве простились с народным артистом России Владимиром Сафроновым
Владимир Сафронов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
В Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра прошла церемония прощания с народным артистом России, выдающимся театральным педагогом Владимиром Сафроновым. С самого утра у здания начали собираться люди с цветами.
Среди пришедших гостей траурной церемонии – ученики Сафронова, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина, а также коллектив Малого театра, включая главного режиссёра Алексея Дубровского и народного артиста Валерия Афанасьева. От коллег и студентов ВТУ имени Щепкина, а также выпускников его мастерской были возложены траурные венки.
Владимир Сафронов родился в Москве в 1940 году. В 1972 он стал частью труппы Малого театра, где сыграл около 60 ролей. На протяжении многих лет артист занимался педагогической деятельностью. С 1975 года он преподавал актёрское мастерство в ВТУ имени Щепкина, где до последних дней жизни руководил собственной мастерской. Сафронов также активно работал на телевидении, вёл программы, посвящённые Советской армии, «Впрок» на НТВ и «Экспертизу» на РТР. Его кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Осенние свадьбы», позже он также снялся в нескольких сериалах, в том числе «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Звезда эпохи».
В 1982 году Сафронову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году – народного артиста России. Он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997).
Напомним, советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр умер 6 августа на 85-м году жизни. Причиной смерти Сафронова могла стать остановка сердца. Коллеги называют его большим мастером и уникальным педагогом.