В Москве простились с народным артистом России Владимиром Сафроновым

Среди пришедших гостей траурной церемонии – ученики Сафронова, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина, а также коллектив Малого театра, включая главного режиссёра Алексея Дубровского и народного артиста Валерия Афанасьева. От коллег и студентов ВТУ имени Щепкина, а также выпускников его мастерской были возложены траурные венки.

Владимир Сафронов родился в Москве в 1940 году. В 1972 он стал частью труппы Малого театра, где сыграл около 60 ролей. На протяжении многих лет артист занимался педагогической деятельностью. С 1975 года он преподавал актёрское мастерство в ВТУ имени Щепкина, где до последних дней жизни руководил собственной мастерской. Сафронов также активно работал на телевидении, вёл программы, посвящённые Советской армии, «Впрок» на НТВ и «Экспертизу» на РТР. Его кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Осенние свадьбы», позже он также снялся в нескольких сериалах, в том числе «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Звезда эпохи».