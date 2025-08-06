Вероятной причиной смерти актёра Владимира Сафронова стала остановка сердца
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова могла стать остановка сердца, заявила его дочь Юлия. Она рассказала, что отца не стало вечером 5 августа, кончина стала для семьи неожиданной.
«Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца», — сказала она ТАСС.
Напомним, советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни. В Малом театре Владимир Алексеевич сыграл около 60 ролей. Коллеги называют его большим мастером и уникальным педагогом.