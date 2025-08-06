Вероятной причиной смерти актёра Владимира Сафронова стала остановка сердца

Причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова могла стать остановка сердца, заявила его дочь Юлия. Она рассказала, что отца не стало вечером 5 августа, кончина стала для семьи неожиданной.

«Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца», — сказала она ТАСС.