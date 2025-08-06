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Регион
6 августа, 16:12

Вероятной причиной смерти актёра Владимира Сафронова стала остановка сердца

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова могла стать остановка сердца, заявила его дочь Юлия. Она рассказала, что отца не стало вечером 5 августа, кончина стала для семьи неожиданной.

«Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца», — сказала она ТАСС.

Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов
Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

Напомним, советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни. В Малом театре Владимир Алексеевич сыграл около 60 ролей. Коллеги называют его большим мастером и уникальным педагогом.


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Александра Вишнякова
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