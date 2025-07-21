Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов
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Народный художник РСФСР Виктор Сафронов скончался на 94-м году жизни. О его смерти сообщило Правительство Ульяновской области в официальном некрологе.
Губернатор региона Алексей Русских назвал Сафронова выдающимся мастером мирового искусства. По его словам, картины художника хранятся в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее, а его вклад в живопись и воспитание патриотизма останутся в памяти людей.
«Ушёл из жизни выдающийся мастер отечественного и мирового искусства, Народный художник РСФСР, чьи произведения стали частью сокровищниц крупнейших музеев и служили вдохновением многим поколениям. Его колоссальный вклад в развитие живописи, воспитание патриотизма и преданность искусству навсегда останутся в нашей памяти. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам», — сказал Русских.
Художник более полувека прожил в Ульяновске, где с 1971 года возглавлял местное отделение Союза художников РСФСР. Его работы выставлялись в Германии, Польше, Чехословакии, Вьетнаме, Корее, на Кубе и в других странах.
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