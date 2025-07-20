Ветеран ВОВ Зиновий Меркин умер на 102-м году жизни

Беглов назвал смерть ветерана большой утратой для города. Он отметил, что жизнь Меркина — пример беззаветной любви к Родине и Петербургу. Губернатор напомнил, что 17-летний Меркин ушёл добровольцем на фронт в первые дни войны, воевал на Невском пятачке, Курской дуге, Кавказе, участвовал в освобождении Украины, Польши, боях в Румынии и Германии, служил сапёром и разведчиком, был четырежды ранен. После войны Меркин почти полвека работал на промышленных предприятиях Ленинграда, а с 1990-х активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи в Совете Ленинградской Армии народного ополчения. Ветеран был награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Почёта, медалью «За оборону Ленинграда».