Ветеран ВОВ Зиновий Меркин умер на 102-м году жизни
Ветеран ВОВ Зиновий Меркин. Обложка © Telegram / Александр Беглов
На 102-м году жизни скончался почётный гражданин Санкт-Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин. Губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Меркина, сообщает пресс-служба администрации градоначальника.
Беглов назвал смерть ветерана большой утратой для города. Он отметил, что жизнь Меркина — пример беззаветной любви к Родине и Петербургу. Губернатор напомнил, что 17-летний Меркин ушёл добровольцем на фронт в первые дни войны, воевал на Невском пятачке, Курской дуге, Кавказе, участвовал в освобождении Украины, Польши, боях в Румынии и Германии, служил сапёром и разведчиком, был четырежды ранен. После войны Меркин почти полвека работал на промышленных предприятиях Ленинграда, а с 1990-х активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи в Совете Ленинградской Армии народного ополчения. Ветеран был награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Почёта, медалью «За оборону Ленинграда».
«В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды — звания «Почётный гражданин Санкт‑Петербурга». Зиновий Леонидович — настоящий ленинградец-петербуржец, человек Поколения Победителей — мужественный, с огромной силой духа и ответственностью за судьбу страны», — приводит пресс-служба слова Беглова.
А 17 июля стало известно, что в Ялте умер 70-летний режиссёр Юрий Кара. Его сгубили последствия обширного инфаркта. Прощание с ним состоится прощание с ним состоится в Москве 22 июля, вчера тело покойного доставили в столицу.