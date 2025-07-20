В Москву доставили тело создателя «Мастера и Маргариты», которого сгубил «тихий убийца»

В Москву из Ялты доставили тело заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссёра и сценариста Юрия Кары. Прощание с автором картин «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» 1994 года запланировано на 22 июля, покоиться он будет на Троекуровском кладбище. Об этом рассказала дочь Кары.