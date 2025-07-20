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20 июля, 10:43

В Москву доставили тело создателя «Мастера и Маргариты», которого сгубил «тихий убийца»

Тело умершего от инфаркта режиссёра Кары доставлено в Москву из Ялты

Юрий Кара. Обложка © Кино-Театр.ру

Юрий Кара. Обложка © Кино-Театр.ру

В Москву из Ялты доставили тело заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссёра и сценариста Юрия Кары. Прощание с автором картин «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» 1994 года запланировано на 22 июля, покоиться он будет на Троекуровском кладбище. Об этом рассказала дочь Кары.

«Да, вчера его привезли в Москву», — коротко ответила женщина на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, 17 июля в Ялте скоропостижно скончался режиссёр Юрий Кара, ему было 70 лет. Причиной стали последствия обширного инфаркта. Церемония прощания с кинематографистом пройдёт 22 июля в Центральной клинической больнице. Кардиолог Шляхто назвал фатальные ошибки при «тихом убийце», который сгубил также Юрия Шатунова.

Татьяна Миссуми
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