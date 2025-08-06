Умер народный артист России Владимир Сафронов

На 85-м году жизни умер советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр Владимир Сафронов. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического Малого театра России, где служил народный артист.

«В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его жизнелюбия, звучания его красивого голоса, его выходов на сцену», — говорится в некрологе.

Владимир Алексеевич окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году, а в 1972 году пришел в Малый уже зрелым мастером, где сыграл около 60 ролей. Коллеги назвали Сафронова большим мастером и уникальным педагогом.