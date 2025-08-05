Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 08:10

Умер худрук «‎Электротеатра Станиславский»‎ Борис Юхананов

Худрук «‎Электротеатра Станиславский»‎ Борис Юхананов умер на 68-м году жизни

Обложка © Wikipedia / Олимпия Орлова

Обложка © Wikipedia / Олимпия Орлова

В возрасте 67 лет ушёл из жизни Борис Юхананов, выдающийся художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», чьё творчество оставило яркий след в театральном искусстве. Об этом сообщил театральный критик и ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с ТАСС. Причины смерти не раскрываются.

Основатель «Электротеатра Станиславский», движения «новой процессуальности» и первой в СССР независимой театральной группы «Театр-Театр» (1985) был ключевой фигурой андеграунда 1980-х и «параллельного кино» СИНЕ ФАНТОМ. Юхананов создал более 100 спектаклей, фильмы, такие как «Сумасшедший принц» и «Пиноккио» (2024), и преподавал режиссуру, основав Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР). В 2013 году он возглавил Электротеатр, преобразовав его в центр современного искусства.

Юрия Мороза похоронили в одной могиле с Левтовой на Ваганьковском кладбище
Юрия Мороза похоронили в одной могиле с Левтовой на Ваганьковском кладбище

Ранее сообщалось о другой трагической утрате: 1 августа на 72-м году жизни умер выдающийся звукорежиссёр, член Союза кинематографистов России Пётр Пивоваров. Прощание состоится 6 августа в морге ГКБ имени Спасокукоцкого, захоронение пройдёт на Центральном кладбище в Долгопрудном.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar