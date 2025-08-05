Умер худрук «‎Электротеатра Станиславский»‎ Борис Юхананов

В возрасте 67 лет ушёл из жизни Борис Юхананов, выдающийся художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», чьё творчество оставило яркий след в театральном искусстве. Об этом сообщил театральный критик и ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с ТАСС. Причины смерти не раскрываются.

Основатель «Электротеатра Станиславский», движения «новой процессуальности» и первой в СССР независимой театральной группы «Театр-Театр» (1985) был ключевой фигурой андеграунда 1980-х и «параллельного кино» СИНЕ ФАНТОМ. Юхананов создал более 100 спектаклей, фильмы, такие как «Сумасшедший принц» и «Пиноккио» (2024), и преподавал режиссуру, основав Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР). В 2013 году он возглавил Электротеатр, преобразовав его в центр современного искусства.