Звукорежиссёр Пётр Пивоваров умер на 72-м году жизни

Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. После окончания МТХТУ и Ленинградского института киноинженеров он создал звуковое оформление для сотен картин, включая документальные ленты «Шёл солдат...», «Иду к тебе, Арктика» и «Улоф Пальме. Почему?» Коллеги и друзья вспоминают Пивоварова как профессионала высочайшего класса и человека большой души. За свою карьеру мастер работал на Центральной студии документальных фильмов, в RT и других медиа, участвовал в съёмках в горячих точках.