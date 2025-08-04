Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 12:24

Звукорежиссёр Пётр Пивоваров умер на 72-м году жизни

Пётр Пивоваров. Обложка © VK / Союз кинематографистов РФ

Пётр Пивоваров. Обложка © VK / Союз кинематографистов РФ

1 августа на 72-м году жизни умер выдающийся звукорежиссёр, член Союза кинематографистов России Пётр Пивоваров. Об этом сообщила пресс-служба профессионального объединения.

«Пётр Викторович прошёл путь от звукотехника до оператора высшей квалификации», — отмечается в некрологе.

Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. После окончания МТХТУ и Ленинградского института киноинженеров он создал звуковое оформление для сотен картин, включая документальные ленты «Шёл солдат...», «Иду к тебе, Арктика» и «Улоф Пальме. Почему?» Коллеги и друзья вспоминают Пивоварова как профессионала высочайшего класса и человека большой души. За свою карьеру мастер работал на Центральной студии документальных фильмов, в RT и других медиа, участвовал в съёмках в горячих точках.

Прощание состоится 6 августа в морге ГКБ имени Спасокукоцкого, захоронение пройдёт на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Скончалась звёздная блондинка Голливуда Лони Андерсон, которую Шварценеггер носил на руках
Скончалась звёздная блондинка Голливуда Лони Андерсон, которую Шварценеггер носил на руках

Ранее сообщалось, что на 75-м году жизни умер прославленный лётчик-космонавт, Герой России и Народный Герой Казахстана Талгат Мусабаев. Он трижды покорял космос и совершал выходы в открытое пространство.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar