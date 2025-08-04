Звукорежиссёр Пётр Пивоваров умер на 72-м году жизни
Пётр Пивоваров. Обложка © VK / Союз кинематографистов РФ
1 августа на 72-м году жизни умер выдающийся звукорежиссёр, член Союза кинематографистов России Пётр Пивоваров. Об этом сообщила пресс-служба профессионального объединения.
«Пётр Викторович прошёл путь от звукотехника до оператора высшей квалификации», — отмечается в некрологе.
Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. После окончания МТХТУ и Ленинградского института киноинженеров он создал звуковое оформление для сотен картин, включая документальные ленты «Шёл солдат...», «Иду к тебе, Арктика» и «Улоф Пальме. Почему?» Коллеги и друзья вспоминают Пивоварова как профессионала высочайшего класса и человека большой души. За свою карьеру мастер работал на Центральной студии документальных фильмов, в RT и других медиа, участвовал в съёмках в горячих точках.
Прощание состоится 6 августа в морге ГКБ имени Спасокукоцкого, захоронение пройдёт на Центральном кладбище в Долгопрудном.
Ранее сообщалось, что на 75-м году жизни умер прославленный лётчик-космонавт, Герой России и Народный Герой Казахстана Талгат Мусабаев. Он трижды покорял космос и совершал выходы в открытое пространство.