Скончалась звёздная блондинка Голливуда Лони Андерсон, которую Шварценеггер носил на руках

В США в возрасте 79 лет скончалась актриса Лони Андерсон, известная образами ярких и комичных блондинок в кино и на телевидении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на публициста Шэрил Кэган.

Андерсон была трижды номинирована на премию «Золотой глобус» и дважды на «Эмми» за роль в сериале «Радио Цинциннати».

«Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу <...> скончалась в воскресенье», — говорится в сообщении.

Также актриса известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ночь в Роксбери», «Папочка», «Удивительные истории», «Невероятный Халк» и «История Джейн Менсфилд», где она сыграла вместе с Арнольдом Шварценеггером. На постере фильма будущий губернатор Калифорнии держит партнёршу на руках.

Причиной смерти Андерсон стала тяжёлая продолжительная болезнь.