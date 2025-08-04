Скончалась звёздная блондинка Голливуда Лони Андерсон, которую Шварценеггер носил на руках
Hollywood Reporter: Актриса Лони Андерсон умерла на 80-м году жизни
Обложка © «История Джейн Менсфилд», режиссёр Дик Лоури, сценаристы Марта Сэкстон, Чарльз Дэннис и др. / Kinopoisk
В США в возрасте 79 лет скончалась актриса Лони Андерсон, известная образами ярких и комичных блондинок в кино и на телевидении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на публициста Шэрил Кэган.
Андерсон была трижды номинирована на премию «Золотой глобус» и дважды на «Эмми» за роль в сериале «Радио Цинциннати».
«Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу <...> скончалась в воскресенье», — говорится в сообщении.
Также актриса известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ночь в Роксбери», «Папочка», «Удивительные истории», «Невероятный Халк» и «История Джейн Менсфилд», где она сыграла вместе с Арнольдом Шварценеггером. На постере фильма будущий губернатор Калифорнии держит партнёршу на руках.
Причиной смерти Андерсон стала тяжёлая продолжительная болезнь.
Ранее сообщалось, что умер актёр из советского фильма «Вторжение» Виктор Бутов. Ему было 72 года.