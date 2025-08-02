Умер актёр из советского фильма «Вторжение» Виктор Бутов

Актёр театра и кино Виктор Бутов скончался в возрасте 72 лет, популярность у зрителей ему принесла советская кинолента «Вторжение». Данные о смерти артиста опубликованы на портале «Кино-театр.ру». Бутова не стало 1 августа.

Актёр появился на свет 21 апреля 1953 года во Владимирской области. Он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Затем долгое время работал в труппе Тбилисского русского ТЮЗа, а также выходил на сцену Театра РОСТА в Царицыно и других театрах. Бутов нечасто снимался в кино, отдавая предпочтение театральной карьере. Однако все его экранные роли были исполнены блестяще. Самые яркие фильмы с его участием — «Побег из тюрьмы», «Вторжение», сериал «Моя вторая половинка».