Умер народный артист РСФСР и режиссёр Юрий Ерёмин

На 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Ерёмин. Об этом сообщили в Театре имени Моссовета, где прошло значительное время его творческой карьеры.

Юрий Ерёмин был выдающимся театральным деятелем, поставившим десятки спектаклей, многие из которых стали настоящими событиями на российской сцене. Среди его наиболее известных работ – «Старик» по Горькому, «Счастье моё» по Червинскому, «Идиот» по Достоевскому, «Статья» по Солнцеву, «Палата № 6» по Чехову и «Царь Эдип».

Ерёмин создал уникальный «литературный театр», мастерски адаптируя классические тексты для сцены. Он виртуозно инсценировал как зарубежную прозу, так и произведения русских классиков, таких как Лермонтов и Тургенев. Многие из его спектаклей продолжают украшать репертуар Театра Моссовета и остаются востребованными у зрителей.