Князь Трубецкой умер в Москве. Его предки правили Русью, а наследник ездит на метро На 79-м году жизни умер патриот Франции и России князь Александр Трубецкой. Чем он знаменит и что оставил потомкам? Подробнее — в материале Life.ru. 31 июля, 15:51 Из Парижа в Отрадное: как княжеский род Трубецких потерял статус за поколение. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto, © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков

Князь Трубецкой: родился на чужбине, умер на родине

В столичной клинике из-за осложнений после пневмонии скончался князь Александр Александрович Трубецкой, прямой потомок наших древнейших княжеских фамилий Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Он являлся специалистом в области русской истории начала XIX века, возглавлял французское Общество памяти Императорский гвардии, имел звание почётного профессора МГУ, сотрудничал с патриотическими общественными организациями.

— Простой в общении, душевный человек. Рождённый на чужбине, князь Трубецкой всю жизнь стремился на родину. И упокоился на Русской земле. Вся деятельность [его] была направлена на сохранение русской исторической памяти, укрепление традиций и сплочение эмиграции вокруг идеи православной России, — написал в своём телеграм-канале бизнесмен Константин Малофеев, лично знавший покойного.

Князь Александр Александрович Трубецкой был патриотом России. Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

Дед — философ, прадед — губернатор: роскошная родословная Трубецких

Князь появился на свет после окончания Второй мировой войны в Париже. Его род ведёт начало от литовских князей. Их общий предок — Дмитрий Ольгердович — выступил на стороне Дмитрия Донского во время Куликовской битвы и погиб, сражаясь за русских, в битве на Ворскле.

Родной дед князя прославился как выдающийся философ Серебряного века. Двоюродный дед служил ректором Императорского Московского университета. Мать приходилась внучкой столичному генерал-губернатору Дмитрию Голицыну. Отец прошёл Первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве, а после революции воевал в белой армии под командованием генералов Деникина и Врангеля.

Родители князя познакомились не на родине, а в эмиграции во Франции.

— Жили небогато — в трёхкомнатной квартире, где не было ванны и горячей воды. Я очень рано начал работать — одновременно и работал, и учился, — вспоминал свою юность Александр Трубецкой.





От верфи в Нанте до Кремля: как князь Трубецкой стал «своим» в России

Отслужив во французской армии, князь устроился переводчиком на верфь в Нанте. Это были уже 70-е: СССР тогда заключил с Францией контракт на поставку судов для рыбного флота. Вскоре Трубецкой превратился в коммерсанта-посредника, который поставлял в Советский Союз французское сварочное оборудование. В 80-е он получил хорошую должность в медиагруппе Thomson. Его задачей стало поставлять в нашу страну системы передачи сообщений, среди клиентов было Министерство гражданской авиации. В те годы, по информации деловой прессы, князь познакомился и сблизился с Игорем Щёголевым, будущим министром связи РФ, а на тот момент сотрудником ТАСС во Франции.

В 90-е Александр Трубецкой обслуживал многомиллионные контракты в энергетической сфере между Россией и Францией. В нулевые его пригласили в совет директоров российского частного «Мегаватт-банка». В десятые князь получил российское гражданство и занял пост председателя правления государственного телекоммуникационного холдинга.

Последние годы жизни Трубецкой много находился в России. Он писал книгу о своём роде и финансировал реставрацию усадьбы в Рыбинске, где собирался открыть музей. Его дела планируют завершить супруга и сыновья.

Судя по всему, покойный князь так и не определился, где его родина.

— Родина — это Франция, где я родился и получил образование, но Отечество — Россия, я себя чувствую по духу более русским, чем французом, хотя очень люблю и предан Франции, — как-то высказался Трубецкой.

Князь Александр Трубецкой. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

7 комнат в центре Москвы vs панельная трёшка: что оставил Трубецкой наследникам

Князь Александр Трубецкой занимал по-княжески роскошную недвижимость в столице России. Речь о семикомнатной квартире в нарядном дореволюционном особняке с молочным фасадом, фальшколоннами и лепными консолями. Расположение: самое что ни на есть элитное — в Трёхпрудном переулке возле модных Патриарших прудов. Такой актив стоит не меньше 140 млн рублей.

Особняк, где жил князь Трубецкой. Фото © 2ГИС

Life.ru нашёл наследников покойного князя. Его старший сын Александр, полный тёзка, торговал мебелью, но не слишком успешно. Бизнес был ликвидирован фискалами из-за отсутствия операционной деятельности. Согласно базе судебных приставов, у Трубецкого-младшего есть неоплаченные долги порядка 200 тысяч рублей. Вероятно, в период коронавируса он передвигался на метро — это следует из оформленного им цифрового пропуска. А живёт наследник в малогабаритной панельной трёшке в спальном районе Отрадное.





Намного успешнее младший сын князя — Владимир. Он живёт в четырёхкомнатной квартире в элитном ЖК «Фьюжен парк» возле… парка усадьбы Трубецких в Хамовниках. Такая недвижимость стоит от 120 млн рублей. Также у младшего наследника есть ИП в сфере покупки и продажи недвижимости, компания «Степень двойки» по алгоритмической биржевой торговле (чистая прибыль около 2,5 млн рублей в год), фирма «Нуар» в области управления имуществом (чистая прибыль свыше 6 млн рублей в год).





Почему, по-вашему, род Трубецких потерял статус? 0 Революция 1917 года уничтожила аристократию навсегда Потомки не смогли адаптироваться к новым реалиям Виноват сам князь — не подготовил наследников Статус никуда не делся — просто теперь он не в деньгах

Авторы Пётр Егоров