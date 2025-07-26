От золота до нищеты: Как Стерлигов разорился в пух и прах и клянчит деньги на слуг Скандальному олигарху из 90-х Герману Стерлигову, по его словам, в 2025 году не хватает нескольких миллионов долларов, чтобы стать похожим на миллиардера. Он живёт трудной жизнью, в которой его одолевают безденежье и колдуны. Что случилось с основателем биржи «Алиса»? 25 июля, 21:15 Стерлигов разорён, семья в скандалах, а бывший зять зарабатывает миллиарды. Герман Стерлигов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / T.Den_Team, © ТАСС / Михаил Терещенко

Миллиардер без денег: как Стерлигов дошёл до жизни такой

Скандальный миллиардер Герман Стерлигов оказался вовсе не миллиардером. По его собственным словам, у коммерсанта денег нет ни на машину, ни на слуг. Новый русский крестьянин попросил у Правительства России 2 миллиона долларов на то, чтобы хотя бы «быть похожим на миллиардера». Взамен обещал терпеть СМИ, называющие его богачом.

Об этом Стерлигов высказался у себя в телеграм-канале — оказалось, бизнесмена коробит, что в прессе его называют миллиардером, когда таковым он не является.

Семья Стерлиговых. Фото © VK / Алёна Стерлигова

— Я вам ещё скажу: если бы [магазин одежды] не давал мне свою шикарную одежду в обмен на хлеб и сыр, то мне бы и на приличную одежду денег давно не хватало, — написал Стерлигов. — Жду от вас тяжёлую спортивную сумку [с 2 миллионами долларов] и обещаю взамен терпеливо и молча сносить «миллиардера».

Однако «при полном отсутствии денег» крестьянин считает себя «сказочно богатым»: «У меня есть христианская вера, настоящая Библия, два сына, братья и сёстры во Христе, куча скотины, настоящая еда — настоящая жизнь, дарованная мне Богом».

Коровы вместо биржи: чем заняты дети Стерлигова

Действительно, судя по данным бизнес-реестров, официально предприниматель давно не связан с какими либо крупными предприятиями вроде той же товарно-сырьевой биржи «Алиса», реклама которой гремела на всех центральных телеканалах в 90-е. Подавляющего большинства юрлиц, когда-либо учреждённых им, уже даже не существует.

А ИП Германа Стерлигова теперь числится за одним из его сыновей — Сергием. Впрочем, кажется, семейное добро теперь просто распределено между потомками скандального бизнесмена.

Согласно ОКВЭД, Сергий Стерлигов занимается животноводством — разведением лошадей, ослов, овец, коз и свиней, а также переработкой и консервированием мяса и мясной продукции.

Официально за душой у Германа Стерлигова действительно мало что осталось. Фото © spark-interfax.ru

Арсений — выращивает зерновые, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные культуры, плодовые деревья, кустарники и орехи. Занимается разведением птицы, а также крупным рогатым скотом, производит для них готовые корма, а кроме того, молоко и молочные продукты. Впрочем, в последние годы ему не до хозяйства: парень служит в зоне СВО.

Пантелеимон с 2023 года остался без ИП — до этого он производил и торговал одеждой, в том числе нательным бельём, чулками и носками, а кроме того, занимался ресторанным бизнесом. Зато сейчас он владелец и генеральный директор «Инвестиционного дома Стерлигова», который, впрочем, публикует нулевую бухгалтерскую отчётность, а также ему принадлежит благотворительный фонд «Из рук в руки».

Подворье Стерлиговых. Фото © VK / Русское крестьянское собрание

Разводы, проклятия и колдуны: семейные войны Стерлигова

ИП и ряд предприятий членов семьи имеют один и тот же юридический адрес: Истра, деревня Мансурово. Здесь расположен типовой для посёлка коттедж, стоящий на участке 1,5 тысячи квадратных метров. Похоже, семья Стерлигова живёт именно здесь. Некогда по этому адресу регистрировались и юрлица, участником которых был бывший зять Германа Стерлигова — муж его дочери Пелагеи Олег Сирота.

И если Стерлиговы практически не публикуют финансовую отчётность, то дела Сироты, занимающегося ровно тем же, что и его бывшая семья (производством молока и молочных продуктов — те же сыры), идут просто чудесно. Одна только его расположенная по соседству «Истринская сыроварня» за прошлый год выручила 2 миллиарда рублей.

При этом в Подмосковье ещё с 2004 года в ведении Германа Стерлигова находится 37 гектаров земли, которую он получил от столичных властей под развитие сельских проектов. С тех пор там находится «Слобода» — благотворительный проект, куда бывший олигарх приглашал переезжать православных христиан для ведения своего хозяйства.

С начала 20-х семью Стерлигова сотрясали скандалы. В 2021 году разошлись Олег Сирота и Пелагея Стерлигова, при разводе нажитые бизнес и собственность остались у бывшего мужа. А в 2024 году сам Стерлигов выгнал жену Алёну, а также объявил о лишении наследства её, Пелагеи и двух сыновей, Арсения и Пантелеимона. Всех их он обвинил в ереси, дескать, они поддались колдунам и вернулись в Православную церковь, которую он считает еретической и выпавшей из лона настоящей — исконной Церкви.

Сыновья Германа Стерлигова. Фото © VK / Алёна Стерлигова

Бывший олигарх, который запретил детям электричество

Сегодня Герману Стерлигову 58 лет. Он — один из первых ещё советских миллионеров. В конце 1980-х годов основал кооператив «Пульсар», который организовывал в залах ожидания московских вокзалов концерты: причём для них Стерлигов подбирал уличных артистов, выступавших на Арбате. После того как подобную деятельность запретил Верховный Совет СССР, он создал кооператив по юридическому обслуживанию населения.

В 1990 году бизнесмен стал одним из соучредителей первой в России товарной биржи — «Алиса», которая спустя три года превратилась в холдинг с почти сотней филиалов по всей стране и даже в Лондоне и Нью-Йорке. Кроме неё, были многочисленные другие иногда довольно экстравагантные проекты: например, некоммерческое партнёрство «Реестр непьющих мужиков».

Герман Стерлигов передвигается по слободе на коне. Фото © VK / Алёна Стерлигова

В то время его семья купалась в роскоши и жила в особняке на Рублёвке, по воспоминаниям жены, у них дома стояли мешки с золотыми монетами весом в одну тройскую унцию 999,9-й пробы. Стерлигов тогда хотел запустить свою валюту для международных операций, под это даже создал собственную биржу золота, но в итоге дело не задалось — Федеральная служба по финансовым рынкам отказала компании в выдаче биржевой лицензии.

К нулевым Стерлигов, похоже, заскучал. Он несколько раз пытался податься в политику и государственное управление — был кандидатом в губернаторы Самарской области, в мэры Москвы, в 2004 году даже выдвигался в президенты Российской Федерации, но регистрацию так и не прошёл.

Сыроварня в слободе Стерлигова. Фото © VK / Алёна Стерлигова

В итоге в 2004 году Стерлигов бросил всё и увёз семью в лес — на те самые 37 га земли — становиться фермерами и поднимать сельское хозяйство. С того момента бизнесмен стал ярким ультраконсерватором, православным фундаменталистом. Он считает, что на планете нужно отключить электричество, потому что на нём строится современная экономика, цель которой, по мнению крестьянина, дьявольская — утилизировать население Земли.

В его понимании учёные и врачи — это колдуны, а мобильные телефоны и прочие чудеса техники — проявление богоборчества и безбожия. Собственно, именно на этой почве и случился разлад в семье Стерлигова в 2024 году: жена и часть детей посчитали, что такой подход к жизни — это уже слишком.

В одном из своих интервью после развода Алёна Стерлигова заявила, что денег у мужа действительно нет. Они закончились тогда, когда он построил свою слободу.

Кто виноват в развале семьи Стерлигова? 0 Он сам — слишком радикальные взгляды Жена и дети — предали его идеалы Колдуны, конечно! Деньги кончились — любовь прошла

Авторы Евгений Кузнецов