Хвасталась США и Мальдивами: Как дочь иркутского чиновника случайно раскрыла его особняки и Maybach В Сети обсуждают роскошный образ жизни дочери действующего главы района в Иркутской области Леонида Фролова. Девушка раскатывает по США и Мальдивам, сорит деньгами, а её муж считает весь мир «пробником Америки». Life.ru выяснил, что семья чиновника живёт богато. 16 июля, 21:15 Дочь главы Иркутского района Леонида Фролова и её муж Рубен Казарян: роскошная жизнь на фоне СВО. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyushik

Скандал с дочерью Фролова и её мужем: поездки в США и слова про «пробник Америки»

Глава Иркутского района Иркутской области Леонид Фролов уже прокомментировал скандал вокруг его дочери Екатерины и зятя Рубена Казаряна, публиковавших в соцсетях фото своей роскошной жизни с путешествиями по США и написавшими «Весь цивилизованный мир — это пробник Америки». Мэр поспешно дистанцировался от молодых, заявив, что, мол, не отвечает за свою дочь.

— Они отдельно живут, извините меня. У них отдельная семья, — сообщил Фролов иркутским журналистам.

Кроме того, районный менеджер назвал претензии «потоками клеветы» и «бредом», который «перешёл все границы», затронув его семью и «священную тему СВО», а также дал понять, что обратившие внимание на похождения родни известны, обвинил их в работе на Украину и пригрозил, что к ним «безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны, чтобы поговорить по существу».

Сама Екатерина Фролова заявила, что фотографии из США — старые, мол, тогда ездить в Америку было не запрещено.

— Мы были под эмоциями и впечатлениями и поделились мыслями на тот момент. К нынешней ситуации в стране, к СВО — это не имеет никакого отношения, — заявила дочь иркутского районного главы Екатерина Фролова.

Напомним, скандал разгорелся из-за поста в соцсетях одного из журналистов — Ивана Панкина.

— Пока сам мэр в соцсетях выкладывает посты с бойцами СВО и волонтёрами, плетущими маскировочные сети, его дочь Екатерина и зять Рубен Казарян демонстрируют в запрещённом «Инстаграме» роскошный образ жизни с регулярными поездками в США и на Мальдивы. Тут всё — фото из Беверли-Хиллз и Голливуда, дорогие автомобили и брендовые вещи, шампанское Moët и сумочка Louis Vuitton для переноски собачки за 220 тысяч, — написал Панкин в своём аккаунте.

Почему Леонид Фролов боится скандала перед выборами?

Похоже, нервная реакция мэра Иркутского района может быть продиктована предстоящими выборами главы района, которые состоятся в сентябре этого года. Лишнее внимание к его дочери автоматически привлечёт внимание и к его состоянию — возможно, поэтому в отношении дочери он употребил словосочетание «отдельная семья». Кажется, в этом есть доля лукавства, ведь у отца с дочерью общего много, включая недвижимость и роскошные автомобили.

Например, оба были зарегистрированы в огромном особняке на улице Спецстроевской — это в лесном массиве у залива Топка на Иркутском водохранилище. Здесь много дорогих и очень дорогих домов, цены на недвижимость стартуют от 18 и уходят за 100 миллионов рублей.

Семейное гнездо Фроловых располагалось на участке в 5,4 тысячи квадратов. Судя по спутниковым картам, участок густо засажен деревьями, а часть его расположена непосредственно в лесной чаще. Гараж, фонтан, бассейн, гостевой дом, похоже, с баней — всё, как полагается человеку с деньгами.

Судя по снимкам со спутника, дом, в котором регистрировались Леонид Фролов и его дочь Екатерина, совсем не маленький. Фото © Yandex Maps

Впрочем, от недвижимости семейство уже могло избавиться — по данным Единого госреестра недвижимости, отмеченный как «для индивидуальной жилой застройки» земельный участок под особняком был снят Росреестром с учёта в феврале этого года.

К слову, у 29-летней дочери мэра по этому же адресу зарегистрированы фирма «Марика», которая в розницу торгует кирпичами, и её ИП, занимающееся производством топливных брикетов, ресторанным бизнесом и строительством жилых и нежилых зданий. Финансовые показатели не публикуются, однако обычно это высокодоходный бизнес.

Общая недвижимость и машины: что связывает Леонида Фролова и его дочь

Кроме того, отец с дочерью соседствуют по «Канадской деревне» — престижному району в Иркутске, с трёх сторон окружённому водой. Он находится на побережье полуострова, омываемого соседним — Чертугеевским —заливом на всё том же Иркутском водохранилище. Здесь на улице Ржанова расположен коттеджный посёлок с таунхаусами и отдельными особняками, построенными в американском стиле. У жителей «деревни» собственные выход к воде и стоянка яхт. Некоторые суда даже хранятся на участках домов. Средняя стоимость недвижимости здесь — 35–50 миллионов рублей.

Некоторое время назад дочь чиновника вместе с мужем — Рубеном Казаряном — облюбовали двухэтажный кирпичный коттедж площадью почти 160 квадратов с двумя гаражами и 3,5 сотки придомовой территории. Однако сейчас эта недвижимость сдаётся в долгосрочную аренду за 130 тысяч рублей. Леонид Фролов оказался прямо по соседству — в коттедже площадью почти 200 квадратных метров. При этом как свой домашний адрес его указывала и дочь.

ИркутскУлица Ржанова, 8 — Яндекс Карты «Канадская деревня» заметно отличается от других районов Иркутска. Здесь живут очень обеспеченные горожане.

Кроме недвижимости отец и дочь, похоже, связаны и общими автомобилями. Обычно они предпочитают флагманы Mercedes-Benz: в их распоряжении было несколько Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz G-Класс, Mercedes-Benz S-Класс с красивыми номерами из одинаковых цифр и букв.

Рубен Казарян: чем занимается муж дочери Фролова и его доходы

32-летний муж Екатерины Фроловой тоже бизнесмен. Рубен Казарян владеет фирмой, сдающей в аренду и лизинг строительные машины и оборудование. При этом официальные доходы совсем не велики — за прошлый год бизнес выручил менее 6 миллионов рублей. Кроме того, у Рубена есть ИП, которое управляет собственной недвижимостью, а также занимается производством мебели, строительством, отделочными работами, продажей фруктов, молочки, продуктов питания и вендинговыми автоматами.

Занятно, что Казарян регистрировался в обыкновенной панельке напротив таунхауса на улице Ржанова — в квартире, где сейчас находится юридический адрес компании «Иркмегастрой». Это дорожно-строительная организация, получавшая господряды от «Иркутскавтодора». За прошлый год дорожники выручили более 25 миллионов рублей. Официально в организации числится пять человек, и самого Казаряна нет ни в числе собственников, ни руководства.

ИП Казарян, кажется, занимается всем сразу. Фото © spark-interfax.ru

Как дети чиновников ранее подставляли своих родителей

Это уже не первый случай за последнее время, когда дети чиновников лишали родителей должностей и карьеры из-за своей неуместной активности в Сети. В мае 2025 года дочь главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой Ксения опубликовала ролик, в котором обратилась к своему то ли бывшему, то ли просто обидчику, в котором заявила: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим».

Это видео буквально взорвало блогосферу. Мать, будучи опытным чиновником, немедленно записала видеообращение с извинениями за дочь. В нём она, так же как и Фролов, заявила, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия».

Шевцова также акцентировала внимание на своей любви к Родине и «святости СВО», однако это не помогло — губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил свою подчинённую в отставку без права вернуться на госслужбу «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды Правительства Вологодской области».

Как вы относитесь к заявлениям мэра Фролова? 0 Врёт как дышит — явно скрывает общее богатство Чиновник не обязан отвечать за взрослую дочь Всё понятно — скоро «избиратели» всё решат Мне всё равно, у всех чиновников так

Авторы Евгений Кузнецов