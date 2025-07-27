Умер актёр фильма «Фанфан-тюльпан»

26 июля стало известно о кончине Жан-Поля Дюбуа — французского актёра театра и кино, чья карьера насчитывала более 65 ролей в фильмах и сериалах. Как сообщает Sceneweb, подробности смерти неизвестны, но ему было 74 года.

Дюбуа начал свою карьеру в конце 1970-х с роли в сериале «Мазарини». Особенно ярко его талант раскрылся в театре в 1970-1980-х годах, где он блистал в шекспировских и чеховских постановках.

Зрителям он запомнился по фильмам: «Фанфан-тюльпан» (2003) с Венсаном Пересом, «Видок» (2001) с Жераром Депардье, «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» с Миу-Миу, «Жизнь и больше ничего» с Филиппом Нуар.