Умер актёр фильма «Фанфан-тюльпан»
Скончался актёр из фильма Фанфан-тюльпан Жан-Поль Дюбуа
Обложка © Кадр из фильма «Убийства в ...» режиссер Лионель Балью, сценарист Эрик Эманн / Kinopoisk
26 июля стало известно о кончине Жан-Поля Дюбуа — французского актёра театра и кино, чья карьера насчитывала более 65 ролей в фильмах и сериалах. Как сообщает Sceneweb, подробности смерти неизвестны, но ему было 74 года.
Дюбуа начал свою карьеру в конце 1970-х с роли в сериале «Мазарини». Особенно ярко его талант раскрылся в театре в 1970-1980-х годах, где он блистал в шекспировских и чеховских постановках.
Зрителям он запомнился по фильмам: «Фанфан-тюльпан» (2003) с Венсаном Пересом, «Видок» (2001) с Жераром Депардье, «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» с Миу-Миу, «Жизнь и больше ничего» с Филиппом Нуар.
Ранее сообщалось о кончине актёра Валерия Смирнова в возрасте 80 лет. Его творческая карьера включала работу в Великолукском и Гомельском театрах. Начиная с 1987 года и до последних лет жизни он являлся артистом Волковского театра, где участвовал в таких известных постановках, как «Доходное место», «Ревизор», «Судья и палач» и «Свои люди – сочтёмся».