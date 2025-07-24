Умер звезда сериалов «Мосгаз» и «Кодекс чести»

Пресс-служба Ярославского театра имени Фёдора Волкова объявила о смерти актёра Валерия Смирнова. Артист скончался в возрасте 80 лет, причина смерти не раскрывается.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича. О дате и времени прощания с заслуженным артистом России Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно», — сообщили в театре.

Валерий Смирнов получил профессиональное образование в Ярославском театральном училище, которое окончил в 1966 году. Его артистический путь пролегал через сцены Великолукского и Гомельского театров. Особое место в его творческой жизни занял Волковский театр, куда он вернулся в 1987 году и где оставался частью труппы до последних лет своей жизни. В его репертуаре были такие постановки, как «Доходное место», «Ревизор», «Судья и палач», «Свои люди – сочтёмся» и другие.

Помимо театральной деятельности, Смирнов активно участвовал в кинематографических и телевизионных проектах. Среди его заметных работ – роли в фильмах «Морфий», «Котовский», «Мосгаз», «Земский доктор» и «Ростов». В 2020 году актёр в последний раз предстал перед зрителями в комедийном сериале «Не лечи меня», где он снимался вместе с Дмитрием Нагиевым и Иваном Янковским. В 2004 году Смирнову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России».