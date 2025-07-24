Умерла режиссёр Лина Черепанова

Ушла из жизни режиссёр документального кино и член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова. Ей было 95 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов РФ.

«Девятнадцатого июля 2025 года на 96-м году жизни скончалась режиссёр документального кино, член Союза кинематографистов России Черепанова Лиана Николаевна (1929-2025)... Светлая память», — говорится в сообщении.

Свою трудовую деятельность на «Восточно-Сибирской студии кинохроники» Черепанова начала в 18 лет, устроившись лаборанткой. Её преданность студии продлилась почти полвека, за которое она внесла значительный вклад в кинематограф. Она сняла более 50 документальных и научно-популярных фильмов и смонтировала свыше 300 выпусков киножурнала «Восточная Сибирь», в том числе 48 спецвыпусков.

За годы своей многолетней деятельности Черепанова была отмечена многочисленными наградами, включая почётные грамоты Госкино РСФСР и Госкино СССР. Кроме того, она носит звания «Отличник кинематографии СССР» и «Заслуженный работник культуры РФ».

