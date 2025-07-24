Актёр из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» умер от рака в 78 лет

Ушёл из жизни Кирилл Датешидзе, советский и российский деятель театра и кино, режиссёр и педагог. Ему было 78 лет. Новость о кончине артиста подтвердили его воспитанники из «Мастерской К.Л. Датешидзе» в соцсетях.

«Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович», — говорится в сообщении.

В течение трёх последних лет актёр боролся с раком. Месяц назад его коллега Владимир Котов рассказал в соцсетях, что состояние Датешидзе резко ухудшилось. У артиста диагностировали тяжёлую анемию, из-за чего врачи были вынуждены отменить последнюю процедуру химиотерапии. Болезнь достигла четвёртой стадии, и даже переливание крови дало лишь временное облегчение. Около двух недель назад ученики Датешидзе продолжали кампанию по сбору средств, надеясь на благоприятный исход.

Датешидзе является выпускником Ленинградского Государственного института театра, музыки и кинематографии. Его театральная карьера связана с Ленинградским Театром драмы и комедии, а также с Санкт-Петербургским академическим театром комедии. Актёр снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, включая такие известные проекты, как «Шаги императора», «Третий дубль», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Чёрный ворон», «Последнее путешествие Синдбада», «Дом у солёного озера», «Бандитский Петербург», «Смерть Вазир-Мухтара», «Что и требовалось доказать», «Условный мент» и «Великолепная пятёрка».