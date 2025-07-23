Звёзды кинематографа проигнорировали похороны режиссёра Кары

Life.ru побывал на похоронах Кары и пообщался с единственным актёром, который пришёл проводить режиссёра в последний путь — Виктором Раковым. В беседе с журналистами он поделился воспоминаниями об усопшем, назвав его добрым и порядочным человеком. Также он вспомнил о работе над «Мастером и Маргаритой» и отметил, что если бы картина вышла бы раньше, то он бы стал «очень известным актёром».