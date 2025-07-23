Звёзды кинематографа проигнорировали похороны режиссёра Кары
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Накануне в Москве похоронили российского режиссёра Юрия Кару. Траурная церемония прошла в скромной обстановке: проводить именитого деятеля культуры пришли лишь близкие родственники и друзья.
Виктор Раков. Фото © Life.ru
Life.ru побывал на похоронах Кары и пообщался с единственным актёром, который пришёл проводить режиссёра в последний путь — Виктором Раковым. В беседе с журналистами он поделился воспоминаниями об усопшем, назвав его добрым и порядочным человеком. Также он вспомнил о работе над «Мастером и Маргаритой» и отметил, что если бы картина вышла бы раньше, то он бы стал «очень известным актёром».
Напомним, Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет от последствий обширного инфаркта. Режиссёр сделал значительный вклад в развитие кинематографа, сняв криминальную драму «Воры в законе», биографические фильмы «Королёв» и «Звезда эпохи», а также экранизацию «Мастера и Маргариты», ставшую скандальной и долгое время находившуюся под запретом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Кары в связи с утратой.