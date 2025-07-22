Режиссёра Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
На Троекуровском кладбище в Москве завершились похороны режиссёра Юрия Кары. Корреспондент Life.ru снял кадры с места упокоения кинодеятеля. К могиле принесли множество траурных венков и цветов.
Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru
Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru
Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru
Напомним, Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет от последствий обширного инфаркта. Режиссёр сделал значительный вклад в развитие кинематографа, сняв криминальную драму «Воры в законе», биографические фильмы «Королёв» и «Звезда эпохи», а также экранизацию «Мастера и Маргариты», ставшую скандальной и долгое время находившуюся под запретом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Кары в связи с утратой.
Могила Юрия Кары. Обложка © Life.ru