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Регион
22 июля, 12:17

Режиссёра Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве завершились похороны режиссёра Юрия Кары. Корреспондент Life.ru снял кадры с места упокоения кинодеятеля. К могиле принесли множество траурных венков и цветов.

Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru

Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru

Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru

Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru

Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru

Могила Юрия Кары. Фото © Life.ru

Напомним, Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет от последствий обширного инфаркта. Режиссёр сделал значительный вклад в развитие кинематографа, сняв криминальную драму «Воры в законе», биографические фильмы «Королёв» и «Звезда эпохи», а также экранизацию «Мастера и Маргариты», ставшую скандальной и долгое время находившуюся под запретом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Кары в связи с утратой.

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«Похоронят рядом»: Родители рассказали о похоронах экс-музыканта The Hatters

Могила Юрия Кары. Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
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