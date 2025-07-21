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21 июля, 11:56

«Похоронят рядом»: Родители рассказали о похоронах экс-музыканта The Hatters

Экс-тромбониста The Hatters Рулёва похоронят рядом с женой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vadim_rulman

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vadim_rulman

Бывшего тромбониста группы The Hatters Вадима Рулёва и его супругу, погибших в ДТП, похоронят рядом. Об этом «Регнуму» сообщил отец музыканта.

«Они одна семья. Похоронят их рядом. Когда будут похороны, мы пока не знаем. Надо все документы оформить», — рассказал Константин.

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Напомним, 35-летний Вадим Рулёв и его 33-летняя супруга погибли в Ленинградской области в результате столкновения их мотоцикла BMW с автомобилем Range Rover. Смертельное ДТП произошло накануне, 20 июля.

Александра Вишнякова
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