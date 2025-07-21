«Похоронят рядом»: Родители рассказали о похоронах экс-музыканта The Hatters
Экс-тромбониста The Hatters Рулёва похоронят рядом с женой
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Бывшего тромбониста группы The Hatters Вадима Рулёва и его супругу, погибших в ДТП, похоронят рядом. Об этом «Регнуму» сообщил отец музыканта.
«Они одна семья. Похоронят их рядом. Когда будут похороны, мы пока не знаем. Надо все документы оформить», — рассказал Константин.
Напомним, 35-летний Вадим Рулёв и его 33-летняя супруга погибли в Ленинградской области в результате столкновения их мотоцикла BMW с автомобилем Range Rover. Смертельное ДТП произошло накануне, 20 июля.