«Похоронят рядом»: Родители рассказали о похоронах экс-музыканта The Hatters

Бывшего тромбониста группы The Hatters Вадима Рулёва и его супругу, погибших в ДТП, похоронят рядом. Об этом «Регнуму» сообщил отец музыканта.

«Они одна семья. Похоронят их рядом. Когда будут похороны, мы пока не знаем. Надо все документы оформить», — рассказал Константин.