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20 июля, 18:33

Экс-тромбонист The Hatters Рулёв насмерть разбился на мотоцикле вместе с женой

Вадим Рулёв. Обложка © VK / Вадим Рулёв

Вадим Рулёв. Обложка © VK / Вадим Рулёв

35-летний Вадим Рулёв, бывший тромбонист группы The Hatters, и его 33-летняя супруга погибли в результате столкновения их мотоцикла BMW с автомобилем Range Rover. Смертельное ДТП случилось сегодня около 18:30 во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает SHOT.

По предварительным данным, музыкант на высокой скорости вылетел на встречную полосу на участке трассы между посёлками Зверево и Малиновка. Оба погибли на месте происшествия. Следственные органы устанавливают обстоятельства аварии.

После ухода из The Hatters несколько лет назад Рулёв работал в симфоническом оркестре.

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Юрий Лысенко
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