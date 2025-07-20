Экс-тромбонист The Hatters Рулёв насмерть разбился на мотоцикле вместе с женой

35-летний Вадим Рулёв, бывший тромбонист группы The Hatters, и его 33-летняя супруга погибли в результате столкновения их мотоцикла BMW с автомобилем Range Rover. Смертельное ДТП случилось сегодня около 18:30 во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает SHOT.

По предварительным данным, музыкант на высокой скорости вылетел на встречную полосу на участке трассы между посёлками Зверево и Малиновка. Оба погибли на месте происшествия. Следственные органы устанавливают обстоятельства аварии.

После ухода из The Hatters несколько лет назад Рулёв работал в симфоническом оркестре.