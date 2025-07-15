Знаменитый 114-летний марафонец по прозвищу «Торнадо в тюрбане» погиб в ДТП

Прославленный индийский марафонец, известный всему миру как самый возрастной бегун Фауджи Сингха погиб в ДТП. Легендарный «Торнадо в тюрбане», как его ласково называли, ушёл из жизни в возрасте 114 лет в результате автомобильной аварии. Информацию об этом распространило издание The Tribune.

Несчастный случай произошёл в родном штате Сингха, Пенджабе, в окрестностях деревни Джаландхар. Днём в понедельник бегун-ветеран был сбит автомобилем на трассе, соединяющей Джаландхар и Патханкот. Фауджа получил серьёзную травму головы, и, несмотря на быструю госпитализацию, врачи оказались бессильны. По информации The Tribune, дата похорон легендарного атлета будет определена после возвращения его родственников, проживающих за пределами Индии.

Губернатор Пенджаба Гуланд Чан Катария выразил глубочайшие соболезнования, отметив в социальных сетях, что кончина легендарного марафонца и олицетворения стойкости и надежды, вызвала у него искреннюю печаль. Он подчеркнул, что даже в столь почтенном возрасте – 114 лет – Сингх продолжал вдохновлять целые поколения своей непоколебимой силой духа и преданностью любимому делу. Губернатор также вспомнил, что имел честь участвовать вместе с Сингхом в двухдневном марше в декабре 2024 года, и подчеркнул, что присутствие Фауджи на этом мероприятии наполнило его небывалой энергией и воодушевлением.

Фауджи Сингха – пример невероятной целеустремленности и силы воли. Родившись, предположительно, в 1911 году, он долгое время занимался сельским хозяйством. После смерти жены и сына, в возрасте 89 лет, Фауджа открыл для себя бег и впервые принял участие в Лондонском марафоне. С этого момента его спортивная карьера стремительно пошла в гору. Он неоднократно покорял дистанцию Лондонского марафона, участвовал в других забегах и установил несколько рекордов в возрастных категориях 90+ и 100+. В 2003 году мужчина пробежал марафон в Торонто за 5 часов 40 минут.

Сингх был удостоен чести нести олимпийский факел на Играх в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012 году. В 2023-м он завершил карьеру профессионального бегуна, но продолжал поддерживать своих коллег на марафонах. Следует отметить, что точная дата рождения Фауджи Сингха документально не подтверждена, поскольку в Индии в 1911 году не велся учет рождений. По этой причине Книга рекордов Гиннесса не признала его самым старым марафонцем в мире.