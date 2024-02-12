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12 февраля, 00:28

Марафонец-рекордсмен Келвин Киптум насмерть разбился в ДТП

Келвин Киптум. Обложка © X / Raila Odinga

Келвин Киптум. Обложка © X / Raila Odinga

Кенийский легкоатлет Келвин Киптум скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Обладателю мирового рекорда в марафоне было всего 24 года. Подробности трагедии озвучил бывший премьер страны Раила Одинга.

Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево. Помимо спортсмена в салоне транспортного средства находились его тренер и девушка. Выжить удалось лишь пассажирке, которая отделалась тяжёлыми травмами.

"Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему легкоатлетическому братству. Наша страна скорбит о глубокой утрате настоящего героя", — написал экс-премьер в соцсетях.

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А ранее стало известно о гибели директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве. Он вместе с семьёй разбился при падении вертолёта в США.

Илья Пушкарев
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