Марафонец-рекордсмен Келвин Киптум насмерть разбился в ДТП

Кенийский легкоатлет Келвин Киптум скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Обладателю мирового рекорда в марафоне было всего 24 года. Подробности трагедии озвучил бывший премьер страны Раила Одинга.

Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево. Помимо спортсмена в салоне транспортного средства находились его тренер и девушка. Выжить удалось лишь пассажирке, которая отделалась тяжёлыми травмами.

"Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему легкоатлетическому братству. Наша страна скорбит о глубокой утрате настоящего героя", — написал экс-премьер в соцсетях.