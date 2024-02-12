Марафонец-рекордсмен Келвин Киптум насмерть разбился в ДТП
Келвин Киптум. Обложка © X / Raila Odinga
Кенийский легкоатлет Келвин Киптум скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Обладателю мирового рекорда в марафоне было всего 24 года. Подробности трагедии озвучил бывший премьер страны Раила Одинга.
Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево. Помимо спортсмена в салоне транспортного средства находились его тренер и девушка. Выжить удалось лишь пассажирке, которая отделалась тяжёлыми травмами.
"Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему легкоатлетическому братству. Наша страна скорбит о глубокой утрате настоящего героя", — написал экс-премьер в соцсетях.
А ранее стало известно о гибели директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве. Он вместе с семьёй разбился при падении вертолёта в США.