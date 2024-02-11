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11 февраля, 06:49

Появилось видео крушения вертолёта в США с главой крупнейшего банка Африки и его семьёй

Глава крупнейшего банка Африки Вигве погиб с семьёй при падении вертолёта в США

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве погиб вместе с женой и сыном в результате крушения вертолёта в США. Об этом сообщила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Глава крупнейшего банка Нигерии Вигве погиб с семьёй при падении вертолёта в США. Видео © X / Dr Penking

Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу (суббота по мск). Вертолёт Eurocopter EC 130 экскурсионной компании Orbic Air, на борту которого находился директор одного из крупнейших банков Африки, разбился на границе американских штатов Калифорния и Невада.

"Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына, а также Бимбо Огунбанджо [Абимболы Огунбанджо — бывшего председателя группы компаний Nigerian Exchange Group] в результате крушения вертолёта", — сообщила гендиректор ВТО в соцсети Х.

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Ранее Life.ru писал, что частный вертолёт рухнул в озеро Ранко на юге Чили. На борту винтокрылой машины находился бывший президент страны Себастьян Пиньера и члены его семьи. В результате трагедии политик скончался.

Обложка ©

X / Dr Penking

Андрей Бражников
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