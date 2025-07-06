После двух операций скончался боксёр по прозвищу Сибирский Тайсон

4 июля в возрасте 54 лет скончался двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров по прозвищу Сибирский Тайсон. Как сообщил клуб профессионального бокса «Крепость» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», последние годы спортсмен боролся с болезнью.

«У папы была опухоль спинного мозга во всех отделах позвоночника. Провели две успешные операции. Провели 24 сеанса из 25 лучевой терапии. Но он не выдержал такой нагрузки», — приводятся в сообщении слова сына Башкирова.

Знакомые и коллеги по работы вспоминают о боксёре как о выдающемся спортсмене, который был верным другом и хорошим наставником. Даже после завершения своей карьеры он активно тренировал ребят, передавал свои знания. Прощание с ним пройдёт 8 июля в Новосибирске в 13.00 по адресу: ул. Потанинская, 42/1.

Сергей Башкиров родился в Игарке в 1971 году. В Новосибирске он служил в спортивной роте и стал финалистом чемпионата Вооружённых сил СССР. Потом вступил в ряды местного клуба «Динамо», где завоевал шесть титулов чемпиона ЦС ВФСО и дважды был чемпионом России. В 2001 году Башкиров стал интерконтинентальным чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации.