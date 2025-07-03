Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Жота погиб в ДТП
Диогу Жота. Обложка © ТАСС / Joao Matos
Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в провинции Самора на западе Испании. Об этом сообщает Marca.
Авария произошла на трассе А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа.
Нападающему было всего 28 лет. Жота на правах аренды выступал в «Порту» и «Вулверхэмптон Уондерерс», а в 2020 году подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Сумма трансфера составила 41 миллион фунтов стерлингов. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В составе сборной Португалии он дважды выиграл Лигу наций. Контракт Жоты с «Ливерпулем» был продлён до лета 2027 года.
А ранее во время плановой операции на колено в Аргентине умер 18-летний полузащитник «Атлетико Сан-Тельмо» Камило Нуин. Молодой спортсмен переносил хирургическое вмешательство из-за разрыва крестообразных связок.