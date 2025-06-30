«Не хватает крови»: Врач раскрыл возможную причину смерти 26-летнего футболиста в Подмосковье

Молодой футболист скончался во время матча в Подольске. Возможные причины смерти 26-летнего игрока ФК «Парковый» Артёма Калмыкова раскрыл врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин «Вечерней Москве».

«Точную причину можно будет назвать только после вскрытия. Но обычно подобная картина говорит об аритмогенной смерти: сначала у человека возникает аритмия, которая потом переходит в асистолию (полную остановку сердечных сокращений)», — отметил медик.

Кондрахин предположил, что причиной мог стать оторвавшийся во время высоких нагрузок тромб, который мог образоваться после тренировки перед матчем. Он пояснил, что сокращение мышц при беге способно спровоцировать отрыв тромба.

Эксперт также предупредил, что к внезапной смерти может привести аномальное развитие сосудов сердца, которое невозможно выявить при обычном обследовании. При такой патологии сосуды не справляются с переносом крови, и во время интенсивной нагрузки сердце может недополучать её, что приводит к глубокому инфаркту и летальному исходу.

Кондрахин отметил, что существуют и более глубинные причины, способные спровоцировать смерть спортсмена, например, внезапная смерть без видимых причин, чаще встречающаяся у мужчин, или смерть на фоне мальформации (аномального соединения артерий и вен без капилляров). Специалист заключил, что из-за этой аномалии даже у очень молодого человека может произойти мгновенно смертельное кровоизлияние в головной мозг.