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29 июня, 06:20

26-летний футболист умер прямо во время матча в Подмосковье

26-летний игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков умер во время матча в Подмосковье

26-летний Артём Калмыков, игрок ФК «Парковый». Обложка © VK / Спортшкола «Талант»

26-летний Артём Калмыков, игрок ФК «Парковый». Обложка © VK / Спортшкола «Талант»

В Подольске во время футбольного матча Лиги «B-3» Московской области произошла трагедия: 26-летний Артём Калмыков, игрок ФК «Парковый», внезапно потерял сознание на 60-й минуте игры против клуба «Нара» из Наро-Фоминска. Несмотря на усилия спортивного врача, реанимация не увенчалась успехом, и спортсмен скончался до приезда скорой, пишет SHOT.

Калмыков был яркой звездой подмосковного футбола, выступая за такие команды, как ФК «Владычная слобода» (Серпухов), ФК «Чехов-Лада» (Чехов) и ФК «Парковый» (Подольск). Вне поля Артём был любящим отцом, мужем и сыном.

«Светлая память! Скорбим спортивной школой «Талант» об утрате сильного духом спортсмена и Серпуховского футболиста», — написала в некрологе пресс-служба спортшколы «Талант».

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Ранее 18-летний полузащитник «Атлетико Сан-Тельмо» Камило Нуин скончался 25 июня во время плановой операции на колено в Аргентине. Молодой спортсмен переносил хирургическое вмешательство из-за разрыва крестообразных связок.

Оксана Попова
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