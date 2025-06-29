26-летний футболист умер прямо во время матча в Подмосковье

В Подольске во время футбольного матча Лиги «B-3» Московской области произошла трагедия: 26-летний Артём Калмыков, игрок ФК «Парковый», внезапно потерял сознание на 60-й минуте игры против клуба «Нара» из Наро-Фоминска. Несмотря на усилия спортивного врача, реанимация не увенчалась успехом, и спортсмен скончался до приезда скорой, пишет SHOT.

Калмыков был яркой звездой подмосковного футбола, выступая за такие команды, как ФК «Владычная слобода» (Серпухов), ФК «Чехов-Лада» (Чехов) и ФК «Парковый» (Подольск). Вне поля Артём был любящим отцом, мужем и сыном.

«Светлая память! Скорбим спортивной школой «Талант» об утрате сильного духом спортсмена и Серпуховского футболиста», — написала в некрологе пресс-служба спортшколы «Талант».