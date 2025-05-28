Фанаты Марадоны напали на обвиняемого в его смерти врача
Диего Марадона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
Группа манифестантов, требующих наказания для врачей, лечивших Диего Марадону, напала на одного из обвиняемых у здания суда. Об этом сообщила телекомпания TN.
Врач Леопольдо Луке направлялся на слушания, когда толпа окружила его. Они начали оскорблять медика и кричать «убийца». Один из протестующих ударил Луке древком флага по голове.
Толпа атаковала врача Леопольдо Луке, обвиняемого по делу Видео © X / El Destape
Генпрокуратура Аргентины предъявила обвинения в непредумышленном убийстве Марадоны восьми медицинским работникам. В числе обвиняемых оказались Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас. Им грозит от 8 до 25 лет.
Как сообщал Life.ru, Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Изначально причиной смерти считалась острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку лёгких. Позже сын обвинил врачей в гибели футболиста.