Фанаты Марадоны напали на обвиняемого в его смерти врача

Группа манифестантов, требующих наказания для врачей, лечивших Диего Марадону, напала на одного из обвиняемых у здания суда. Об этом сообщила телекомпания TN.

Врач Леопольдо Луке направлялся на слушания, когда толпа окружила его. Они начали оскорблять медика и кричать «убийца». Один из протестующих ударил Луке древком флага по голове.

Толпа атаковала врача Леопольдо Луке, обвиняемого по делу Видео © X / El Destape